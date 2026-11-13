FE a Jarama: da lunedì i test ufficiali che aprono il quadriennio delle monoposto Gen4, fino a 335 km/h

MADRID – Tutto esaurito, almeno ai box, sul circuito di Jarama, alle porte di Madrid, per i test ufficiali (15 – 20 novembre) della Formula E che apre ufficialmente il quadriennio delle monoposto Gen4, che possono viaggiare fino a 335 orari con una potenza massima di 600 kW e uno spunto da 0 a 200 km/h di 4,4'' (da 0 a 100 in circa 1,8''). I garage sono occupati da dodici scuderie (non ne sono ammesse di più) per un totale di 24 bolidi.

La pista, che il 26 e 27 giugno ospiterà anche il doppio E-Prix della stagione 13 del quale costituisce il decimo dei dodici appuntamenti (sempre 21 gare dopo lo spostamento delle gare di Jeddah da dicembre ad aprile), sarà teatro del debutto delle nuove monoposto, di nuove scuderie (la tedesca Opel Gse, l'australiana Fortescue Zero Racing motorizzata Jaguar e la britannica Fusion Formula E Team con powertrain Porsche), e, soprattutto, di rookie (per ora Theo Pourchaire, Zak O'Sullivan, Enzo Fittipaldi e Robert Schwartzman).

Il programma della settimana spagnola è intenso, come sempre. Il personale delle scuderie potrà accedere ai box fin dalla domenica mattina e nel corso della giornata sono previsti sopralluoghi, varie riunioni informative e incontri tra i team princpal. La prima sessione ufficiale di prove comincia alle 9 di lunedì mattina dopo che per 45 minuti una vettura avrà testato l'asfalto, tra le 8.10 e le 8.55. Le seconde tre ore di test scattano alle 14. Il martedì è un giorno di sostanziale riposo, almeno in pista.

Mercoledì si riprende con altre sei ore, spalmate equamente tra mattino e pomeriggio lungo la movimentata pista con 14 curve e pendenze che consentono di rigenerare l'energia per un totale di poco meno di 3,95 chilometri. Quella di giovedì è un'altra giornata relativamente tranquilla, prima del gran finale di venerdì con le ultime sei ore (18 in totale) sull'aggressivo fondo di Jarama: una prova interessante anche per i nuovi pneumatici forniti dalla Bridgestone.

«La scelta della Formula E di scegliere ancora una volta il Circuito de Madrid Jarama – Race (c'è un contratto pluriennale, anche perché la municipalità si è sbilanciata parecchio sul motorsport, ndr) per ospitare i test pre-stagionali e inaugurare questa nuova era del campionato dimostra la fiducia che organizzatori, piloti e team continuano a riporre sia in Race (l'automobil club della Spagna, ndr) sia nel suo circuito – commenta il direttore del tracciato Ignacio Fernández – Una struttura con una vasta esperienza, solide capacità organizzative e infrastrutture pienamente preparate ad ospitare eventi internazionali di livello mondiale». Considerata la massiccia affluenza del pubblico, incluso il re di Spagna Felipe VI, in occasione dell'E-Prix della scorsa primavera fortemente sostenuto dalla Cupra, che spingeva sulla Raval, sarà interessante anche accertare se anche i test riusciranno a calamitare l'interesse degli spettaori, cosa che non avveniva sul circuito di Valencia, che tradizionalmente ospitava i test.