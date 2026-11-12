FE: si parte a gennaio da Città del Messico, Jeddah slitta ad aprile. Per le Gen4 debutto posticipato

LONDRA - Falsa partenza per la Formula E. La serie elettrica ha ufficializzato il rinvio della doppia gara di Jeddah, inizialmente programmata il 18 e 19 dicembre, al 16 e 17 aprile 2027. Una decisione che comporterà anche lo slittamento del debutto agonistico delle nuove monoposto Gen4, che faranno il loro esordio in campionato il 16 gennaio a Città del Messico. La modifica è stata approvata dal Consiglio Mondiale della FIA e concordata con il partner organizzatore SELA, la Saudi Automobile and Motorcycle Federation e le autorità locali.

Come già anticipato da Il Messaggero, alla base della decisione ci sono le recenti evoluzioni della situazione geopolitica in Medio Oriente, oltre alle difficoltà logistiche legate all'organizzazione dell'evento. Sebbene nella comunicazione ufficiale la Formula E non abbia citato esplicitamente motivazioni legate alla sicurezza, il quadro regionale ha inevitabilmente condizionato la scelta. Anche i tempi necessari per trasferire monoposto, ricambi e attrezzature in Arabia Saudita, a ridosso dei test precampionato, hanno rappresentato un elemento da valutare.

La decisione arriva dopo settimane di valutazioni e conferma, di fatto, il piano alternativo già anticipato dal management della Formula E. Lo scorso agosto, infatti, l'amministratore delegato Jeff Dodds aveva spiegato che, in caso di rinvio dell'appuntamento saudita, non sarebbe stata cercata una sede sostitutiva per dicembre. La soluzione sarebbe stata quella di far partire direttamente il campionato dalla successiva tappa in calendario. Una strategia che ora diventerà realtà, con l'Autódromo Hermanos Rodríguez che ospiterà il primo E-Prix della nuova era Gen4.

«Sarà una decisione basata sui dati e sulle indicazioni ufficiali relative alla situazione sul territorio», aveva spiegato Dodds nelle scorse settimane, sottolineando come la priorità fosse garantire lo svolgimento degli eventi nelle migliori condizioni possibili. La Formula E ha quindi preferito intervenire con anticipo, evitando di attendere ulteriormente prima di prendere una decisione definitiva.

Il rinvio di Jeddah avrà conseguenze anche sull'appuntamento di Sanya. La gara cinese, originariamente prevista il 17 aprile, è stata infatti anticipata di due settimane e si disputerà il 3 aprile 2027. Una nuova collocazione che, secondo gli organizzatori, consentirà all'E-Prix di inserirsi tra due importanti manifestazioni internazionali dell'isola di Hainan, il principale forum internazionale e la tradizionale fiera commerciale annuale.

Rimane invece invariata la struttura della tappa saudita, che continuerà a ospitare due gare consecutive venerdì 16 e sabato 17 aprile. Formula E e partner locali hanno ribadito la volontà di mantenere intatto il rapporto di collaborazione, confermando l'impegno comune per garantire un evento di alto livello. Anche il numero complessivo di appuntamenti non subirà variazioni: la stagione 2026-2027 rimarrà composta da 21 gare distribuite su 13 eventi.

Lo slittamento dell'apertura permetterà inoltre alle squadre di beneficiare di qualche settimana supplementare per preparare le nuove monoposto. I test ufficiali si svolgeranno dal 16 al 20 novembre sul circuito di Jarama, alle porte di Madrid, dove per la prima volta tutti i costruttori porteranno in pista le rispettive Gen4. Inizialmente il debutto agonistico sarebbe arrivato dopo appena un mese, mentre con la nuova programmazione i team avranno quasi otto settimane per completare la preparazione in vista della prima gara.

Dopo il Messico, il campionato affronterà la doppia trasferta statunitense con il debutto di Austin, sul Circuit of The Americas in Texas, il 6 febbraio, seguito dal ritorno di Miami il 20 febbraio. Il 13 marzo sarà quindi la volta di San Paolo, prima della tappa di Sanya e del già citato recupero delle due gare in Arabia Saudita.

La fase europea scatterà a inizio maggio con la doppia gara di Monte Carlo, in programma l'1 e 2 maggio, seguita da Berlino l'8 e 9 maggio. Il campionato proseguirà poi con le due nuove sedi di Brands Hatch, il 29 e 30 maggio, e Zandvoort, il 18 e 19 giugno, prima del doppio appuntamento di Madrid il 26 e 27 giugno.

La parte conclusiva della stagione si svolgerà in Asia. Shanghai ospiterà il penultimo appuntamento il 10 e 11 luglio, mentre il gran finale sarà affidato a Tokyo, il 24 e 25 luglio. Per la prima volta la capitale giapponese accoglierà l'ultimo weekend del campionato con due gare notturne, che assegneranno i primi titoli dell'era Gen4.