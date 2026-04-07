FE, Sophia Flörsch è il primo ingaggio della Opel Gse: sarà collaudatrice e debutterà sulla Gen4 in aprile a Le Castellet

RÜSSELSHEIM - Florian Huettl, il Ceo di Opel, l'aveva in qualche modo anticipato a Madrid, in occasione del sesto ePrix della stagione 12 quando aveva annunciato ufficialmente l'ingresso in Formula E con il prossimo campionato: «Vogliamo valorizzare il ruolo delle donne». Detto, fatto: con la 25enne tedesca Sophia Flörsch ha scelto la propria collaudatrice e pilota di sviluppo per la scuderia Opel Gse guidata dal team principal Jörg Schrott.

Flörsch (che nel 2017 ha corso anche nella F4 italiana) farà il suo debutto ufficiale sulla nuova monoposto Gen4 sul circuito di Le Castellet, dove il 21 aprile verrà presentata la più prestazionale delle vetture che hanno animato finora il mondiale a elettrico, accreditata tra l'altro di consumi (quasi) da utilitaria, ovvero 18,5 kWh/100 km. Nell'autunno nel 2024 avrebbe dovuto esordire nei test di Valencia, poi trasferiti a Madrid, ragione per la quale (per precedenti impegni) non aveva potuto guidare per la Nissan che l'aveva selezionata per affiancare Abbi Pulling. La pilota tedesca, indubbiamente senza esperienza elettrica, ha però scritto una pagina di storia diventando la prima donna ad andare a punti in Formula 3: settima a Spa-Francochamps.

«Con il suo ingaggio – ha spiegato Schrott - inviamo un segnale chiaro rispetto alla promozione dei giovani talenti nel motorsport elettrico. Il suo preciso riscontro tecnico, così come il suo approccio analitico al simulatore e in pista, saranno fondamentali per l'ulteriore sviluppo del nostro pacchetto Gen4». «Allo stesso tempo – ha proseguito – il suo approccio innovativo si integra perfettamente con la nostra campagna Omg! Gse, con la quale presentiamo il lato emozionale dei nostri modelli elettrici ad alte prestazioni. Uniamo la promozione mirata dei talenti a elevati parametri sportivi, rafforzando la visibilità di una nuova generazione nel motorsport».

«La Formula E è attualmente la serie automobilistica più competitiva al mondo, ed è proprio lì che Opel e io gareggiamo insieme – ha dichiarato la 25enne bavarese – Come pilota tedesca, far parte di questa squadra è più di un privilegio. La Gen4 è una vera auto da corsa: è ultraveloce con oltre 800 Cv e la trazione integrale. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri, capire a fondo questa vettura e tirarne fuori il massimo. Insieme, vogliamo dimostrare cosa può fare il vero lavoro di squadra: raggiungere il successo sportivo e conquistare il cuore degli appassionati di motorsport per Opel e la Formula E».