FE, il Team Andretti conferma il 25enne britannico Jake Dennis “per la nona stagione e oltre”

LONDRA – Le scuderie della Formula E stanno centellinando le notizie sulla prossima stagione e a quattro mesi e mezzo dall'inizio dell'era delle monoposto Gen3 ci sono ancora 11 abitacali liberi, ossia la metà di quelli teoricamente disponibili se la Techeetah riuscirà a prendere parte dall'ottava stagione. Oggi la Avalanche Andretti ha ufficializzato il prolungamento del contratto con Jake Dennis «per la nona stagione e oltre».

L'annuncio è tutt'altro che sorprendente considerate le prestazioni del 25enne britannico, quello che ha totalizzato più punti negli ultimi due e decisivi eventi di Londra e Seul: una vittoria, un secondo, un terzo e un quarto posto. Dennis ha chiuso sesto, in teoria un peggioramento rispetto alla stagione precedente quando, al suo debutto nel circuito elettrico, si era classificato terzo assoluto, ma in pratica un'attestazione delle sue capacità, visto che la sua squadra aveva “perso” il fornitore, ossia la Bmw, con ripercussioni sulle prestazioni della vettura.

Con la nuova monoposto che arriva da Porsche, l'ex collaudatore della Red Bull in Formula 1 ha la possibilità di ottenere la “consacrazione”. In due campionati nel circuito elettrico ha conquistato 217 punti, tre successi e altre tre podi: «Sono super motivato in vista della prossima stagione – ha dichiarato – e sono sicuro che con l'impegno, il lavoro di squadra e gli investimenti che ho rilevato negli ultimi due anni per la Formula E saremo in grado in futuro di lottare per vincere i titoli».

«È un combattente formidabile – ha aggiunto Roger Griffiths, il suo Team Principal – e lo ha dimostrato nelle due stagioni in cui ha corso per noi. Il suo talento, la sua determinazione e il suo carisma dentro e fuori la pista ci rendono fiduciosi sul fondamentale ruolo che interpreterà nel continuare a spingerci per competere ed eccellere in testa al campionato». La squadra non ha fornito indicazioni circa l'altro pilota, che secondo indiscrezioni potrebbe essere André Lotterer, che Porsche ha destinato all'Endurance, ma che potrebbe restare nel circuito proprio con la Avalanche Andretti.