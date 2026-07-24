FE, temperature equatoriali a Tokyo alla vigilia degli E-Prix 14 e 15 della stagione 12: Rowland (Nissan) sempre in pole

TOKYO – Temperature quasi equatoriali a Tokyo, dove questa sera (mezzogiorno in Italia) sono in programma le libere che aprono il penultimo fine settimana di gara della Formula E. Tra sabato e domenica si corrono gli E-Prix 14 e 15 della stagione 12, quella che chiude l'era delle monoposto Gen3: con 116 potenziali punti ancora in palio e i primi sei piloti racchiusi nel giro di 38 (il pilota della Porsche Pascal Wehrlein, il primo, ne ha 141, e quello della Mahindra Edoardo Mortara, il sesto, ne ha 103) il mondiale è ancora apertissimo.

Al solito, oltre che al termometro - quasi 35°, tanto che le scuderie hanno tirato tende e fatto ricorso ad ombrelli per proteggersi come dimostrano gli scatti di Andrea Beil - un occhio è rivolto anche al cielo: le previsioni non escludono qualche rovescio. Eventuali precipitazioni significative potrebbero mettere a rischio le prove inaugurali perché l'asfalto del circuito cittadino ricavato in parte in riva al mare attorno al Big Sight non è di quelli drenanti e fatica ad asciugarsi. In realtà, anche i precedenti “allarmi” scattati prudenzialmente in Cina negli ultimi due fine settimana agonistici (a Sanya e a Shanghai) sono risultati eccessivi.

Oliver Rowland (Nissan), il campione del mondo in carica e terzo della generale, ha vinto l'ultima gara che si è disputata nella capitale giapponese e, soprattutto, è sempre salito sul podio conquistando tutte e tre le pole. Del resto è l'idolo di casa, considerando che sugli spalti ci sarà una grande affluenza di pubblico legata a Nissan, top management incluso: è atteso anche il Ceo Ivan Espinosa. Alberto Longo, il chief championship officer della Formula E, ha intanto confermato alla nostra testata che la Formula E correrà sicuramente ancora al Big Sight: «La Fia ha confermato che pista è idonea», ha sintetizzato.

Oltre che sui primissimi – ossia anche i due piloti della Jaguar Mitch Evans e Antonio Felix da Costa (secondo e quarto) e Jake Dennis (Andretti, ancora motorizzata Porsche, ma che dal prossimo campionato correrà con il powertrain Nissan) – i fari sono puntati sul secondo pilota della casa di Stoccarda, lo svizzero Nico Müller e, tra gli altri, su Felipe Drugovich, il brasiliano della Andretti che si presenta a Tokyo forte di sei risultati utili consecutivi: è il solo con questo ruolino di marcia.

Da seguire anche Pepe Martì, lo spagnolo unico vero debuttante schierato dalla Cupra Kiro (cliente di Porsche) che è già salito due volte sul podio e che in Cina è andato due volte in biabnco: non gli era mai accaduto finora. Attenzione anche ai piloti Stellantis, che devono recuperare posizioni e le cui monoposto sembrano avere caratteristiche adatte al circuito: Maximilian Günther (oggi alla Ds Penske) e Stoffel Vandoorne (con la Msg ex Maserati, adesso Citroen), attuale riserva alla Jaguar, si erano aggiudicati i primi due E-Prix. E Taylor Barnard (Ds Penske) è già salito sul podio, terzo con la McLaren, mentre Nick Cassidy (oggi alla Citroen) aveva piazzato un giro veloce con la Jaguar.