FE, temporali a Tokyo, scatta la procedura di emergenza: evacuato il tracciato. Libere ritardate di 15 minuti

TOKYO – Un violento temporale ha spazzato i quasi 2,6 chilometri del circuito del Big Sight di Tokyo, dove la Formula E fa tappa nel corso di questo fine settimana, il penultimo della stagione 12 e quello che conclude l'era della Gen3. Le alte temperature e la durata del rovescio (nella foto di Andreas Beil) hanno alterato di pochissimo il programma, ma hanno “solo” complicato il lavoro delle scuderie. Per via del meteo, infatti, è scattata la procedura di evacuazione che ha portato allo slittamento di 15 minuti delle prime libere.

Tutto il personale – quello delle squadre, ma anche della Federazione internazionale dell'automobile, della Formula E e che si occupa degli pneumatici, inclusi gli addetti della società italiana che lavora per la Hankook, oltre a commissari e steward – ha dovuto lasciare il tracciato per rifugiarsi all'interno degli ampi locali dell'International Exhibition Center della capitale giapponese. Tra l'altro con l'obbligo di restare al coperto per evitare rischi legati ai fulmini.

Le temperature continuano a restare alte (32° quella dell'asfalto) con un tasso di umidità all'81%. La situazione non è nuova per la Formula E, campionato nel quale si corre con un'unica mescola e che solo dal prossimo campionato ne avrà una seconda: oltre alla gomma all season ce ne sarà una per il bagnato. Ultimamente sempre meno indicative, oggi lo saranno probabilmente anche meno perché le condizioni atmosferiche sono estremamente variabili.

La sola certezza del fine settimana sono le temperature elevate, comunque in calo, ma le previsioni sembrano indicare piogge sia nella serata di sabato sia in quella di domenica, cioè in concomitanza con le gare (il via verrà dato poco dopo le 20 locali, le 13 italiane), forse anche nelle qualifiche. Significa che ai box gli ingegneri rischiano di essere costretti a modificare più volte l'assetto. Nessuna preoccupazione, invece, per la risposta delle batterie o per la tenuta degli pneumatici, a meno che l'intensità delle precipitazioni non diventi insostenibile, caso in cui è probabile che intervenga la direzione di corsa.