FE, Ticktum (Cupra) sulla lettera dei piloti alla Fia: «Io sarei andato anche oltre. Il nostro campionato ha bisogno di regole specifiche»

MADRID - «La lettera? Vuoi davvero che io parli di quella? - scherza Dan Ticktum, il pilota della Cupra Kiro con la fama di essere un “bad boy” alla domanda se voglia commentare il contenuto della missiva che i piloti hanno mandato al presidente della Fia criticando l'operato del direttore di gara della Formula E – Onestamente, se l'avessi scritta io sarei probabilmente andato anche oltre». Il pilota britannico parla prima dell'ePrix di Madrid, il sesto della stagione 12, che si corre domani e che, assicurano i media spagnoli, verrà seguito anche dal Re di Spagna, l'ultima con le monoposto Gen3 Evo: «Credo che sia stata la cosa giusta da fare», aggiunge.

«Lucas Di Grassi, (il “senatore” del mondiale elettrico e attualmente sotto contratto con la Lola Yamaha Abt, ndr) è stato quello che l'ha scritta – spiega – e non so se l'abbia fatto con l'aiuto di un avvocato o meno, ma tutti i piloti l'hanno firmata, anche se lungo la pit lane c'è qualcuno che preferisce tenere la testa bassa. Personalmente avevo postato un video su Instagram qualche mese fa, ma la lettera è probabilmente un modo più professionale per sottolineare la situazione». «Non c'è molto da aggiungere rispetto ai contenuti – precisa – anche perché i Team Principal che si incontrano regolarmente con i responsabili hanno più volte sollevato le questioni e nulla è cambiato».

«Ritengo che sia una buona cosa che tutti i piloti si siano fatti sentire. Questa è la nostra vita e sacrifichiamo parecchie cose per essere dove siamo – continua – e se questo sport non viene gestito nel miglior modo o se pensi che si possa fare meglio, allora provi ad aiutare». Pepe Martì, il giovane spagnolo "spinto" dalla Cupra accolto come una star anche a Madrid, è sulla stessa lunghezza d'onda, solo un po' più diplomatico: «Sono un debuttante – esordisce – ma prima di tutto mi sento di dire che non sono in disaccordo con quello è stato sceritto».

«Sono il pilota che ha ricevuto la sanzione più pesante nella storia del motorsport (per l'incidente di San Paolo, quando era carambolato sopra i rivali, aveva ricevuto una retrocessione di 60 posizioni al via della gara successiva, un passaggio obbligato ai box e anche 4 punti sulla licenza Fia, ndr) – sorride – Parto nella mia prima gara e subito incasso una simile punizione per la quale non sono contento, anche se ne capisco le ragioni. Sono d'accordo con i colleghi che ci siano state delle incoerenze nel corso del campionato. Ci sono tuttavia anche due modi di guardare alla lettera: una solo come una critica e la seconda come una raccomandazione, come un suggerimento. In fondo anche le fondamenta di questa serie hanno come pilastri l'organizzazione, le scuderie e i piloti, che devono lavorare assieme per far emergere le cose che funzionano meno».

«L'obiettivo – sintetizza Ticktum – è quello di rendere più rispettata la Formula E. Le nostre gare sono molto specifiche e le norme della Fia per il motorsport non lo sono altrettanto. Secondo me, il nostro campionato dovrebbe semplicemente avere norme differenti: forse non è necessario riscriverle per intero, ma alcune linee guida andrebbero riviste per la Formula E».