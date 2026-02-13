FE, Ticktum, Dennis e Wehrlein, i piloti di tre scuderie diverse motorizzate Porsche i più veloci nelle seconde libere a Jeddah

JEDDAH – Con tre 99X Electric ai primi tre posti sono state archiviate anche le seconde libere che precedono le qualifiche dell'ePrix che aprono il fine settimana della Formula E (il quarto di questa stagione 12) sul circuito “Corniche” di Jeddah, in Arabia Saudita. Jake Dennis (Andretti) e Pascal Wehrlein (Porsche) si sono confermati tra i più veloci e si sono invertiti dalla posizione tre alla due e viceversa rispetto a ieri, quando la miglior tornata era stata firmata da Maximilian Günther (Ds Penske).

Con un crono ritoccato al ribasso di quasi 4 decimi (1.15.343) rispetto alla serata di giovedì, Dan Ticktum (Cupra Kiro) è risultato il più rapido, seppur con un margine di appena 38 millesimi sul connazionale della Andretti. Con una temperatura dell'aria superiore ai 30° e una dell'asfalto di 53, le condizioni non sono proibitive, ma sicuramente impegnative. A Jeddah la posizione di partenza conta parecchio e il giusto assetto è fondamentale anche in vista delle qualifiche di gruppo.

Norman Nato (Nissan) ha chiuso con il quarto tempo, in 1:15.581 (sotto il minuto e 16 sono rimasti addirittura in 14: ieri erano stati appena 5), seguito nella Top 10 da Edoardo Mortara (Mahindra), Antonio Felix da Costa (Jaguar Tcs), lo stesso Günther e il compagno di squadra Taylor Barnard, peraltro penalizzato nell'ultima chicane da Lucas di Grassi (Lola Yamaha Abt) quando sembrava poter far registrare un crono decisamente migliore, Felipe Drugovich (Andretti) e Jean Eric Vergne (Citroen).

Al garage Nissan ingegneri e meccanici dovranno lavorare per affidare a Oliver Rowland una monoposto affidabile dopo che il campione del mondo è andato a sbattere contro le protezioni, facendo anche scattare la bandiera rossa. Alle 13.40 italiane il via alle qualifiche: prima in due gruppi da 10 e poi con gli scontri a elmininazione diretta fra i primi quattro di ciascun “girone”. La gara scatterà poco dopo le 18 (le 20 arabe).