FE, a Tokyo l'omaggio del mondiale elettrico a Cyril Blais, il team principal della scuderia Citroen

TOKYO – La sua scuderia porta una fascia bianca, perché la divisa è nera e perché la famiglia aveva manifestato questo desiderio. Il personale della Federazione internazionale dell'automobile e quello della Formula E ce l'ha nera, quella “normale” in caos i lutto. Cyril Blais, il team principal della squadra monegasca della Citroen scomparso nei giorni scorsi, è stato ricordato anche così a Tokyo, alla vigilia degli E-Prix 14 e 15 della stagione 12 della Formula E che si concluderà a metà agosto a Londra.

Nella mattinata giapponese, la notte italiana (la differenza di fuso orario è pari a 7 ore), piloti, dirigenti e tutto il personale che anima il mondiale elettrico si è ritrovato davanti ai box della Citroen per tributargli un saluto (foto di Andreas Beil). L'ultimo, sportivamente parlando. Ma non è escluso che in occasione del prossimo E-Prix di Monaco, nella primavera del 2027, possano venire lanciate ulteriori iniziative.

«Era uno sportivo vero e un ingegnere talentuoso», ha detto Ian James ricordandolo. «Ho apprezzato il pragmatismo e l'onestà con la quale ha lavorato in Formula E», ha aggiunto, dichiarando anche il suo apprezzamento per la scelta del team di gareggiare in questo fine settimana e anche rispetto per la famiglia che ha incoraggiato e sostenuto questa scelta. Davanti al garage di Citroen, assieme ai due piloti ufficiali – il due volte vincitore del titolo individuale di Formula E Jean Eric Vergne e Nick Cassidy, che correranno con una motivazione in più in questo fine settimana – è stato osservato un minuto di raccoglimento.

Prima del silenzio, Blais è stato ricordato dal team manager Fabien Geffroy, ingegnere della squadra fin dai tempi della Rokit Venturi, assieme a un altro dei componenti di lungo corso del team, Arnal Thibault. Poco più di un anno fa, proprio al Big Sight di Tokyo, Blais aveva festeggiato il suo primo successo da team principal in Formula E, quello di Stoffel Vandoorne con la Maserati. Con Cassidy, a Città del Messico, in gennaio, aveva celebrato il secondo.