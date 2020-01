La FE torna il pista per il terzo appuntamento, sabato l'EPrix a Santiago del Cile

SANTIAGO DEL CILE – La Formula E riparte dal Sud America. Poco dopo le 20 italiane di sabato si corre infatti il terzo ePrix della stagione, una gara rimasta “pericolante” a causa dei problemi di ordine pubblico legate alle proteste della popolazione per la grave situazione economica del paese. È la terza volta che si corre a Santiago del Cile, la seconda sul circuito del Parque O’Higgins, 14 curve per un totale di poco meno di 2,35 chilometri.

Sia Sam Bird (Envision Virgin) sia Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), ossia i due piloti che si erano imposti in passato in Cile, sono al via. Il britannico è il terzo della generale, a 9 punti dal leader, mentre il francese ha collezionato un ritiro ed un ottavo posto. Ma le rimonte sono ormai il suo “marchio di fabbrica”.

Alexander Sims (Bmw i Andretti) guida provvisoriamente il mondiale con 35 punti, 6 dei quali conquistati grazie alla doppia pole ottenuta in Arabia Saudita. Fra i due britannici c'è il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq), dopo due gare l'unico a non essere ancora sceso dal podio: per la casa con la Stella un debutto più che confortante.

A Santiago inseguono i primi punti ben 8 piloti, fra i quali l'ex campione del mondo Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) e gli ex di Formula 1 Pascal Wehrlein (Mahindra) e Felipe Massa (Rokit Venturi). Anche una scuderia, la cinese Nio 333, è rimasta finora a secco: tra Oliver Turvey e Ma Qinghua, il miglior piazzamento è stato un quindicesimo posto.