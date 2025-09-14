FE, è ufficiale: il 21enne Barnard ingaggiato dalla Ds per affiancare Max Günther. Franzetti: «Un grande grazie a Vergne»

PARIGI – Dopo mesi di indiscrezioni, la scuderia franco americana Ds Penske ha ufficializzato l'ingaggio di Taylor Barnard, il 21enne britannico che è stato il più giovane pilota a debuttare in Fornula E, ma anche ad andare a punti e finire sul podio. Quarto la scorsa stagione, Barnard prende il posto di Jean Eric Vergne, il solo bicampione del mondo, destinato verosimilmente a restare nella galassia Stellantis grazie a un'intesa con la Citroen, che subentra alla Maserati dalla prossima stagione, la numero 12, quella che comincia con i test ufficiali di fine ottobre di Valencia e la cui prima gara si corre il 6 dicembre a San Paolo, in Brasile.

Barnard, rimasto “orfano” della McLaren, il team che lo aveva lanciato nel 2024 (tre ePrix all'attivo al posto dell'infortunato Sam Bird) e che aveva gratificato lo scorso campionato con cinque podi, affiancherà il tedesco Maximilian Günther, che alla sua prima stagione con la Ds Penske ha ottenuto due successi. «Il talento e la motivazione di Barnard saranno qualità essenziali per aiutarlo a conquistare qualche podio e a entrare tra i leader della nuova stagione che sta per iniziare. Sono sicuro che formerà un ottimo team con Max e riuscirà a sfruttare al meglio la nostra Ds E-Tense Fe25», ha commentato Eugenio Franzetti, il manager italiano che guida la divisione Performance del marchio francese.

Con 137 gare, quattro campionati vinti, 18 successi, 55 podi e 26 pole, Ds è uno dei marchi più vincenti della Formula E e, infatti, Barnard ha esultato: «Sono felice di unirmi a Ds Penske per la stagione 12 – ha dichiarato il fuoriclasse britannico – La squadra ha una solida esperienza e non vedo l'ora di lavorare al fianco di Max per puntare a risultati di alto livello. La Formula E è una competizione unica e mi sento pronto a continuare su questa strada e a lottare per le prime posizioni».

Il nuovo collega di garage, il tedesco Günther, che lo aveva già “scortato” in varie “esplorazioni” in occasione dell'ePrix che a Londra ha concluso la stagione, si è dimostrato entusiasta: «Avere Taylor come nuovo compagno di squadra è fantastico – ha assicurato – È un pilota brillante e una grande aggiunta al nostro team. C'è uno spirito incredibile in tutta la nostra scuderia e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione».

Franzetti si è anche speso per ringraziare in modo non retorico lo stesso Vergne, che in tre campionati con la squadra franco americana (il rapporto con la sola Ds, invece, è durato sette stagioni coronate anche da un titolo individuale e due a squadre) ha vinto un ePrix, è salito otto volte sul podio e infilato anche tre pole: «È stato un piacere assoluto lavorare con lui – ha concluso il direttore di Ds Performance – la sua conoscena e il suo impegno hanno dato un contributo enorme a tutto quello che abbiamo ottenuto come marchio. Questa collaborazione incredibilmente produttiva ha scritto sicuramente un capitolo importante della storia della Formula E».