FE, gli ultimi controlli di sicurezza e il nuovo trofeo Principe Alberto II per gli ePrix di Monaco

MONTECARLO – In occasione del doppio ePrix di Monaco, che sono gara 6 e 7 della stagione 11 della Formula E, nel Principato verrà assegnato un nuovo e inedito trofeo. L'organizzazione ha solo reso nota la notizia, ma non la foto del riconoscimento che è riservato a uno dei vincitori delle prove di sabato e di domenica. Il trofeo Principe Alberto II di Monaco andrà al pilota fra i due che avrà totalizzato più punti nel fine settimana.

In caso di parità, la coppa verrà assegnata a chi che avrà contabilizzato il giro più veloce. La consegna, tuttavia, non sarà pubblica e non avverrà sul palco di boulevard Albert I al termine dal secondo ePrix, ma nel corso della cena di gala di domenica sera, a chiusura del week end agonistico del Principato, dove dalle prime ore del mattino gli spostamenti sono “blindati”.

Con la consueta precisione monegasca, le strade dove fino a ieri sera si circolava regolarmente sono state chiuse e l'intera segnaletica alternativa, anche elettonica, è entrata in funzione. La presenza degli uomini in divisa è capillare e quasi a ogni angolo c'è personale che informa e fornisce indicazioni per raggiungere le tribune o che blocca, con cortesia, ma anche con fermezza, che si muove dove non può, anche in bici.

Di buon mattino sono scattati anche i controlli al Media Center con una squadra incaricata di escludere la presenza di esplosivi. Con l'ausilio di due cani addestrati, gli addetti alla sicurezza hanno mandato i segugi a ispezionare ogni angolo della palazzina, mettendosi addirittura in braccio i cani per far loro annusare gli armadietti (tutti espressamente aperti) ai piani alti. La maggior parte dei preparativi sono terminati, adesso l'attenzione si sposta sul circuito.