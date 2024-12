FE, un simulatore personalizzato per i piloti Nissan. Accordo in vista della stagione 12 con la Dynisma

PARIGI - «Il simulatore è uno strumento fondamentale non solo per i piloti, ma anche per il nostro lavoro di progettazione prima di un fine settimana di gara e ci permette attualmente di sopperire al poco tempo passato in pista», chiarisce Cristina Mañas Fernández, responsabile di Prestazioni e Simulazioni della scuderia di Nissan in Formula E. Anche per questo la squadra, che ha l'italiano Tommaso Volpe quale general manager, ha ufficializzato l'intesa con la britannica Dynisma Ltd. per «la fornitura, prima della Stagione 12, di un nuovissimo simulatore di gara personalizzato». «È cruciale disporre della miglior tecnologia disponibile», ha sintetizzato Volpe.

«Dynisma – ha insistito Mañas Fernández – è leader nel settore e la sua tecnologia impareggiabile ci aiuterà a fare un grande passo avanti, avvicinando la simulazione alla realtà e liberando così il potenziale degli ingegneri». L'apparecchiatura oggetto dell'accordo è il prodotto di punta dell'azienda britannica, il Dmg-1. Gran parte della preparazione della Formula E è virtuale (durante la pandemia si era svolto anche una sorta di campionato parallelo) perché i tempi riservati alle prove in pista sono contingentati per regolamento.

L'intesa dovrebbe consentire ai piloti – Oliver Rowland e Norman Nato quelli attualmente sotto contratto con il costruttore giapponese – di prepararsi in modo ancora più accurato su tracciati simulati sempre più realistici. Allo stesso tempo gli ingegneri della squadra dovrebbero essere in grado di «ottimizzare il set-up delle vetture a apportare le modifiche tecniche prima delle gare ufficiali». Nissan Formula E Team e Dynisma lavoreranno congiuntamente nei prossimi mesi a hardware e software del simulatore per adattarlo alle necessità della scuderia.

«Siamo entusiasti di essere partner di Nissan perché crediamo che il motorsport EV rappresenti l'apice della tecnologia di mobilità elettrica, in cui innovazione, precisione e adattabilità sono la chiave del successo. Non vediamo l'ora di supportarli per inseguire la vittoria in questo campionato in costante evoluzione», ha osservato Ashley Warne, Ceo di Dynisma Ltd. Per Dorian Boisdron, Team Director della scuderia, quello con la società britannica è «uno dei maggiori progetti per il prossimo anno e ci impegneremo al massimo per affrontare al meglio la stagione 2025/26». Intanto, il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile, scatta la stagione 11.