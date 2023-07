FE, venerdì i "debuttanti" aprono il weekend elettrico di Roma. Ci sono Kvyat (Nio 333) e l'esordiente assoluto Ehrlacher (DS)

ROMA - “Aperitivo” ad alta gradazione (nel senso di temperatura) per il fine settimana della Formula E a Roma, dove il mondiale per monoposto elettrico fa tappa per la prima volta in estate (di solito arrivava nella Città Eterna in primavera). Venerdì pomeriggio al posto dello shakedown, l'organizzazione ha inserito una mezz'ora di test riservati ai debuttanti. Tra le 14.30 e le 15.00 undici piloti saranno impegnati con le monoposto da competizione.

A parte quelli che non possono più venire correre lungo il tracciato dell'Eur perché nel frattempo hanno disputato uno o più ePrix come David Beckmann (Avalanche Andretti) o Roberto Merhi (Mahindra), e oltre a quelli già anticipati nei giorni scorsi – Luca Ghiotto per la Nissan, Jakc Aitken per la Envision, Charlie Eastwood per la Neom McLaren, Felipe Drugovich per la Maserati e Zane Maloney per la Avalanche Andretti – sono stati ufficializzati i nomi degli altri esordienti, fra i quali c'è di nuovo una “vecchia conoscenza” della Formula 1, ossia Daniil Kvyat schiarato come a Berlino dalla cinese Nio 333.

La vera e praticamente unica novità è quella di Yann Ehrlacher, il 27enne pilota francese schierato dalla Ds Penske: fra i debuttanti è il solo a esordire ufficialmente e in assoluto al volante di una monoposto a zero emissioni. Considerate le temperature e la difficoltà del circuito cittadino, che include anche alcuni “salti”, non è escluso che le scuderie possano essere piuttosto prudenti sia sul numero di giri sia sulle prestazioni richieste ai piloti.

La Abt Cupra ha confermato Adrien Tambay, figlio di Patrick, che in Formula 1 ha vinto due volte, per le libere “0” (quelle con i numeri più alti sono riservate ai piloti in corsa nel mondiale), così come la Jaguar ha Tcs ha optato di nuovo per Sheldon van der Linde, fratello di quel Kevin che la scuderia germano spagnola aveva ingaggiato per sostituire l'infortunato Robin Frijns. La Tag Heuer Porsche ha puntato sul cinese Ye Yifei, che aveva già sostenuto le prove a Berlino, nella precedente giornata riservata ai rookie, che subentra di fatto a Beckmann.

La Mahindra ha richiamato l'indiano Jehan Deruvala, che però non avrà spazi in Formula E in questa stagione dato che la squadra ha già confermato Merhi non solo per Roma, ma anche per la finale di Londra a fine luglio.