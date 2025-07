FE, alla vigilia degli ultimi ePrix della stagione 11, Jaguar ufficializza la "separazione consensuale" con Cassidy

LONDRA – Dopo 278 punti insieme in Formula E, la Jaguar Tcs ha ufficializzato l'addio di Nick Cassidy a fine campionato. Il neozelandese completerà la sua seconda stagione con la scuderia ufficiale del blasonato costruttore britannico dopo aver vinto un mondiale a squadre anche con la Envision, team cliente della Jaguar. Con 176 punti, lo scorso campionato Cassidy aveva contribuito alla doppia affermazione nel mondiale elettrico: l'alloro a squadre della Jaguar Tcs e il titolo costruttori alla Jaguar, assegnato per la prima volta.

Il “divorzio”, informa una nota, è stato consensuale e, del resto, già da tempo era noto che Cassidy (che dovrebbe approdare in Stellantis), esattamente come il Team Principal James Barclay (destinato al programma Wec della McLaren), avrebbero imboccato strade nuove. Nel complesso con la Jaguar Tcs il quasi 31enne pilota kiwi (li compirà il 19 agosto) ha conquistato quattro vittorie (due in questa stagione, quando al termine mancano gli ePrix di Londra in calendario sabato e domenica) e ottenuto anche altri sei podi. Nella sua carriera in Formula E ha collezionato complessivamente 9 successi ai quali si sommano altri 14 podi.

«È un pilota eccezionale – ha dichiarato Barclay – e anche un concorrente molto astuto, come dimostrano i suoi risultati. Ha impressionato tutti nella scuderia per la sua incrollabile dedizione alla vittoria e sono orgoglioso del ruolo che ha svolto nel successo della nostra squadra. A nome di tutta la squadra, vorrei ringraziare Nick e augurargli il meglio per un futuro ricco di successi, a partire ovviamente dall'ultimo weekend di gara di questa stagione a Londra, dove insieme continueremo a lottare con la massima intensità per punti, podi e vittorie».

«La decisione di lasciare la Jaguar Tcs non è stata facile - ha confessato il pilota - ma è quella giusta per me personalmente. Ringrazio tutti nella scuderia per il supporto da quando sono entrato a far parte della squadra all'inizio della Stagione 10. Abbiamo lottato duramente e ottenuto grandi successi insieme. A Londra, in questo fine settimana, lavoreremo sodo come sempre per assicurarci di essere competitivi e lottare per un altro piazzamento tra i primi tre».