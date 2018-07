FE, nel weekend a New York gli ultimi due ePrix di stagione. Audi e Bird tentano l’assalto finale

NEW YORK – Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) e la Renault e.Dams si presentano al via degli ultimi ePrix della quarta stagione della Formula E come campioni uscenti. In tutti i sensi: nessuno dei due potrà confermare il proprio titolo. Il pilota brasiliano è stato penalizzato dalle prime cinque gare (due punti) ed a New York arriva con alle spalle quattro secondi ed un primo posto.

Ma i due che lo precedono, Jean Eric Vergne (Techeetah) e Sam Bird (Ds Virgin) sono troppo lontani per lui. Il francese, non solo per il vantaggio di 23 punti sul secondo, è il grande favorito. In questa stagione ha già vinto tre volte contro le due del rivale. Ma lo scorso anno il britannico si era imposto in entrambe le gare della Grande Mela. Insomma: sembra avere un grande feeling con il tracciato cittadino d'Oltreoceano.

Dopo tre titoli consecutivi la scuderia francese abdica e, tra l'altro, si congeda anche dal mondiale elettrico perché passa il testimone a Nissan nell'ambito di una “staffetta” interna all'Alleanza. La Techeeath è prima con 33 lunghezze di margine sulla Audi Sport, che a propria volta precede di 29 punti la Ds Virgin. In teoria anche quest'ultima può lottare ancora per il titolo perché nel fine settimana sono in palio 94 punti considerando primo e secondo posto, pole e giro veloce in entambe le gare.

Gli ePrix di New York (che sono diventati quelli conclusivi dopo la rinuncia da parte di Montreal) si corre lungo un tracciato con 14 curve per un totale di poco meno di 2,4 chilometri. Nella griglia dei partenti la sola “novità” è quella di Tom Dillmann: il francese correrà la prima prova americana (sabato), mentre lo svizzero “titolare” Edoardo Mortara (si alterna con Dtm nel quale corre con Mercedes) verrà schierato dalla Venturi nella seconda (domenica).