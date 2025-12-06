FE, Wehrlein (Porsche) "buona la prima": terza pole consecutiva a San Paolo. Ma partirà quarto per una contestata penalità

SAN PAOLO – Terza pole consecutiva per Pascal Wehrlein (Porsche) a San Paolo, dove tra poco scatta la stagione 12 della Formula E. Nella fase ad eliminazione diretta, il tedesco ha contabilizzato tre giri sotto il minuto e 10 secondi, liquidando nell'ordine Nyck de Vries (Mahindra), Dan Ticktum (Cupra Kiro, pure con un tempo di 1:09) e Jake Dennis (Andretti). Per Wehrlein la gioia è contenuta, perché la miglior posizione in griglia andrà al rivale britannico. La ragione è la penalità che costa tre posizioni inflitta a Wehrlein per aver fatto slittare le gomme nella pit lane.

«Una decisione ridicola», ha liquidato il provvedimento l'ex campione del mondo. Per la stessa ragione in occasione delle libere, il suo ex compagno di squadra Antonio Felix da Costa (Jaguar Tcs) aveva rimediato soolo una ammonizione. Il tedesco si porta comunque a casa i primi tre punti del campionato, l'ultimo con le monoposto Gen3. Le qualifiche sono state una passerella per il powetrain Porsche: sei al via (su venti) e tre (su otto) ai duelli.

Niente da fare per gli altri costruttori: il solo escluso dalla fase finale è stato Lola Cars, anche perché Lucas di Grassi, il campione di casa, non è nemmeno riuscito a completare le qualifiche. “Sfortunata” anche la prova dell'altro brasiliano: Felipe Drugovich (Andretti) ha toccato il muro nel proprio raggruppamento imponendo ai commissari di sventolare la bandiera rossa. Entrambe le Mahindra avevano passato il primo turno e, dopo aver eliminato Jean Eric Vergne con la sola monoposto Stellantis ammessa ai duelli (una Citroen), l'italo svizzero Edoardo Mortara ha dovuto arrendersi a Dennis in semifinale.

Il britannico aveva disposto di Antonio Felix da Costa, che aveva portato la Jaguar Tcs agli scontri diretti. Dan Ticktum (Cupra Kiro, powertrain Porsche) aveva liquidato Norman Nato, che aveva fatto meglio rispetto al compagno di squadra e campione del mondo Oliver Rowland. Alle 18.05, quando partirà la gara, Dennis partirà davanti a tutti e cioè a Ticktum e Mortara. Il poleman Wehrlein scatterà come quarto: a San Paolo la posizione è meno importante che altrove.