FE, Wehrlein (Porsche) il più veloce nella sessione inaugurale dei test. Poi de Vries (Mahindra) e Dennis (Andretti)

VALENCIA – Temperature primaverili hanno accompagnato la prima sessione di test ufficiali delle monoposto di Formula E sul circuito Ricardo Tormo di Valencia: 23° l'aria e 26° l'asfalto. Il meteo da una parte (per l'intera settimana le previsioni dicono sole e, al massimo, qualche nuvola) e il crono dall'altra (i riscontri sono importanti, ma "relativi" rispetto alle differenti prove che le varie scuderie intendono fare) sono due delle variabili e di questo scorcio iniziale di stagione, che invece ha diverse incognite. Il primo ePrix si corre il 6 dicembre a San Paolo, in Brasile, e sarà interessante capire quali sono gli equilibri e se rispecchiano quelli dell'ultimo campionato.

Intanto, però, Pascal Wehrlein (Porsche) è stato il più veloce delle prime tre ore in pista. Il tedesco, chiamato a difendere il titolo a squadre e il trofeo costruttori conquistato la passata stagione, la numero 11, ha girato in 1:21.714. Un tempo decisamente inferiore al migliore di tutto il ciclo di test di due anni fa sulla stessa pista (nel 2024 l'evento era stato trasferito sulla pista di Jarama, a Madrid, perché su Valencia si erano abbattuti violentissimi nubifragi che avevano messo in ginocchio la Comunidad) da Mitch Evans (Jaguar Tcs) in 1:24.474 con la monoposto Gen3.

Dallo scorso anno si compete con la più prestazionale Gen3 Evo e la differenza sul medesimo tracciato è stata di circa 2,7 secondi. Ammesso che quello di Wehrlein resti il miglior crono. Seppur di 219 millesimi più “lento”, il virtuale secondo è Nyck de Vries, l'olandese della Mahindra, seguito da Jake Dennis con la 99X Electric fornita dalla Porsche alla Andretti (1:21.985). Quindi la seconda Mahindra, guidata dall'italo svizzero Edoardo Mortara (1:22.003). Il campione del mondo in carica, Oliver Rowland, si è issato fra i primi cinque nelle tornate conclusive con la Nissan E-4orce 05 a 53 millesimi dal pilota del costruttore indiano.

L'atteso Antonio Felix da Costa, che ha traslocato dalla Porsche alla Jaguar Tcs, sembra aver già preso confidenza con la nuova monoposto, almeno stando al suo sesto tempo ad appena un millesimo da Rowland. Nella Top 10 anche tre dei quattro piloti al volante di un bolide del gruppo Stellantis. Settimo Maximilian Günther (Ds Penske), nono Jean Eric Vergne e decimo Nick Cassidy, entrambi con la debuttante Citroen. In ottava posizione si è inserito Mitch Evans (Jaguar Tcs). Taylor Barnard, il “fenomeno” ingaggiato dalla Ds Penske, è rimasto ai box per diversi giri per dei problemi alla macchina e, alla fine, ha chiuso la sessione con il 15/o crono.

Con tempi sopra l'1:24, in fondo alla classifica di giornata ci sono il debuttante catalano della Cupra Kiro Pepe Martì (1:24.452), preceduto da Felipe Drugovich (Andretti) in 1:24.418 e da Dan Ticktum, pure lui della Cupra Kiro, in 1:24.167: il terzetto è accomunato dalla macchina, la 99X Electric. Domani alle 9 si ricomincia.