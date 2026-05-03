FE, Wehrlein (Porsche) si aggiudica la pole a spese di Barnard (Ds Penske): è a un solo punto da Mortara (Mahindra) nel mondiale.

BERLINO – Pascal Wehrlein ha conquistato a Berlino l'undicesima pole della sua carriera elettrica. Il pilota della Porsche ha già ridotto a una lunghezza il suo ritardo da Edoardo Mortara, lo svizzero della Mahindra che lo aveva preceduto ieri nel giro decisivo e che lo aveva anche scavalcato nella classifica generale iridata della Formula E. Il tedesco ha ottenuto la posizione più ambita in griglia a spese di Taylor Barnard con la Ds Penske al termine di una tornata altalenante.

Alla fine l'ex campione del mondo l'ha spuntata con un margine di 38 millesimi in 57.292, un crono di oltre tre decimi superiore a quello con il quale Mortara aveva conquistato la pole ieri. «Qui la posizione di partenza conta meno che altrove perché ci sarà molto da fare sul recupero dell'energia – ha ammesso Wehrlein – ma sono contento del risultato». Nelle 22 precedenti gare sullo stesso circuito dell'aeroporto della capitale tedesca, otto volte chi è partito davanti si è poi aggiudicato la prova. Dopo l'affermazione di ieri del compagno di scuderia Nico Müller (il primo a zero emissioni dell'elvetico), Wehrlein proverà a regalare alla Porsche un altro successo in occasione delle celebrazioni per i 75 anni di impegno nel motorsport.

Nella fase a eliminazione diretta, il tedesco aveva superato prima Antonio Felix da Cosa (Jaguar Tcs) nel quarto girando in 57.373, e poi in semifinale, in 57.296, il sorprendente Joel Eriksson con la I-Type 7 della scuderia cliente della casa di Coventry, la Envision, che al primo turno si era sbarazzato di Zane Maloney, alla sua seconda qualificazione consecutiva ai duelli con la monoposto della Lola Yamaha Abt. Nella parte alta del tabellone, Barnard (57.235) aveva esordito vittoriosamente contro Felipe Drugovich (Andretti, motorizzata Porsche).

In semifinale il britannico si era aggiudicato con un decimo e mezzo di margine il “derby” Stellantis a spese di Nick Cassidy (Citroen), che nel turno inaugurale, con il miglior giro in assoluto delle qualifiche (57.217), aveva messo in riga il compagno di scuderia Jean Eric Vergne. L'ottavo E-Prix del campionato parte alle 16.05 e dovrebbe essere assolato come quello di ieri: la temperatura esterna è attorno ai 27° e il pubblico è numeroso anche oggi. I giri da completare sono 37: non ci sarà il Pit Boost, ma sono obbligatorie due attivazione dell'Attack Mode.