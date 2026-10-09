Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, poi Bezzecchi e Martin

Raul Fernandez è il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Indonesia di MotoGp. Il pilota spagnolo dell'Aprilia Trackhouse fa segnare il record della pista in 1'28''725, chiudendo davanti per più di due decimi a Marco Bezzecchi e Jorge Martin su Aprilia ufficiale, a Pedro Acosta su Ktm e a Marc Marquez su Ducati ufficiale. Nei primi dieci, che accedono direttamente al Q2 nelle qualifiche, anche gli italiani Fabio Di Giannantonio, sesto, e Franco Morbidelli, nono, entrambi su Ducati-VR46 e Francesco Bagnaia, decimo con l'altra Ducati ufficiale.