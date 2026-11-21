BARCELLONA – La storia continua. Da trentaquattro anni il Ferrari Challenge rappresenta l’espressione più sportiva della famiglia del Cavallino Rampante. Le Finali Mondiali Ferrari 2026, in scena sul circuito spagnolo di Montmelò, hanno fatto da palcoscenico ideale per questo passaggio di testimone. Se infatti in pista si sono date battaglia le 296 Challenge, nel Paddock ha fatto bella mostra la 296 Challenge Evo che, a partire dal 2027, sarà la protagonista dei campionati Ferrari Europeo e North America.

Lanciata nel 2024, la 296 Challenge aveva segnato una svolta importante per il monomarca Ferrari introducendo per la prima volta un propulsore V6 e raggiungendo livelli di carico aerodinamico inediti per la categoria. La Evo prosegue su questa strada, concentrando lo sviluppo su aerodinamica, dinamica del veicolo e ampliamento della finestra di utilizzo. L'obiettivo non è soltanto migliorare la prestazione assoluta, ma rendere la vettura più efficace su differenti tipologie di circuito, senza sacrificarene la guidabilità.

Il cuore della 296 Challenge Evo rimane il V6 biturbo a 120° da 2.992 cm³, configurato senza alcun supporto ibrido. In questa nuova evoluzione il propulsore raggiunge quota 700 cv a 7.500 giri/min, con una potenza specifica di 234 cv/litro. Si tratta di un netto incremento, rispetto ai 670 cv della precedente 296 Challenge, ottenuto mantenendo la medesima architettura termica che caratterizza il progetto.

Il motore è abbinato a una trasmissione F1 a doppia frizione e sette rapporti, sviluppata per gestire efficacemente la maggiore potenza e accompagnare vettura e pilota nelle condizioni più impegnative dell'utilizzo in pista. La scelta di rinunciare alla componente ibrida consente di mantenere contenuta la complessità tecnica e la massa, privilegiando un collegamento diretto tra acceleratore, motore e ruote posteriori.

La parte più importante del lavoro svolto da Ferrari, tuttavia, riguarda l'aerodinamica. Il pacchetto è stato completamente rivisto per incrementare il carico verticale e migliorare l'efficienza, con un aumento della downforce massima del 12% rispetto alla 296 Challenge, equivalente a circa 100 kg aggiuntivi a 250 km/h. Parallelamente, nella configurazione Low Drag, la resistenza aerodinamica minima viene ridotta del 4%, ampliando la finestra di utilizzo della vettura in base alle caratteristiche dei diversi tracciati.

L'evoluzione del sistema aerodinamico coinvolge numerosi elementi della carrozzeria. Lo splitter anteriore è stato esteso e ridisegnato, mentre il fondo è stato rivisto per incrementare l'effetto suolo e migliorare il comportamento del flusso nella zona davanti alle ruote. Anche le bocche dedicate al raffreddamento del motore e dei freni sono diventate più prominenti, accompagnate da nuovi canali che aiutano a gestire le turbolenze generate dagli pneumatici.

Il lavoro prosegue nella parte posteriore, dove l'ala beneficia di un intervallo di regolazione più ampio. Il diffusore è stato ridisegnato e sono stati introdotti nuovi specchietti, derivati dalla versione GT3, e componenti in fibra di carbonio, pensati non soltanto per incrementare le prestazioni ma anche per facilitare gli interventi di riparazione durante l'attività in pista. La differenza di carico aerodinamico tra le configurazioni ad alta e bassa downforce è ora più che raddoppiata, consentendo di adattare in maniera più marcata il comportamento della vettura alle esigenze del circuito.

La configurazione Low Drag, ottenibile attraverso un pacchetto dedicato, prevede la rimozione di alcune appendici aerodinamiche anteriori, tra cui due flick e un nolder in prossimità del passaruota anteriore. Una soluzione che permette di ridurre la resistenza all'avanzamento e privilegiare la velocità sui tracciati più rapidi. Anche la possibilità di aumentare l'altezza del retrotreno fino a 10 millimetri contribuisce alla flessibilità del set-up, generando circa 30 kg di carico aggiuntivo a 250 km/h.

Parallelamente all'aerodinamica, Ferrari è intervenuta sulla dinamica del veicolo aggiornando le calibrazioni del sistema del controllo di trazione e del differenziale elettronico. Il lavoro è stato sviluppato a partire dai feedback dei piloti e dei team, con l'intento di migliorare la prestazione in accelerazione, la stabilità in frenata e l'agilità nelle curve veloci.

La nuova taratura del differenziale elettronico e dei controlli dinamici permette di rendere più omogeneo il bilanciamento della vettura, soprattutto nei long run. Un aspetto fondamentale per una macchina destinata alle competizioni, dove la capacità di mantenere un comportamento prevedibile, giro dopo giro, può risultare determinante quanto la velocità sul singolo passaggio. La 296 Challenge Evo punta così a ridurre il degrado e l'usura degli pneumatici, migliorando la consistenza della prestazione durante l'intera gara.

Anche l'impianto frenante è stato oggetto di interventi. La risposta del pedale è stata sviluppata per incrementare modulabilità, corsa e carico a parità di decelerazione, offrendo al pilota una maggiore sensibilità nella gestione della frenata. Parallelamente, un semiasse ad alte prestazioni con raffreddamento dedicato amplia la finestra operativa del componente, garantendo maggiore affidabilità anche nelle condizioni di utilizzo più severe.

I risultati dello sviluppo sono già emersi nei test comparativi. In configurazione High Downforce, al Mugello la 296 Challenge Evo ha fatto segnare un tempo sul giro inferiore di 8 decimi di secondo rispetto alla precedente 296 Challenge. Un miglioramento ottenuto grazie alla combinazione tra il nuovo pacchetto aerodinamico e la revisione della dinamica, con vantaggi che Ferrari punta a mantenere anche nell'arco di una distanza di gara.

A completare gli interventi c'è un quadro strumenti ridisegnato, pensato per rendere più immediata la lettura delle informazioni fondamentali per il pilota. Livelli di intervento dei controlli elettronici, dati del sistema TPMS e tempi sul giro sono ora organizzati con maggiore chiarezza, facilitando la gestione della vettura durante le sessioni di guida e nelle fasi più concitate della competizione.

La 296 Challenge Evo sarà disponibile per i clienti sportivi con un prezzo di 350.000 euro IVA esclusa. Il debutto nel 2027 coinciderà inoltre con un momento importante per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, che celebrerà il suo 35° anniversario. Il Cavallino Rampante si appresta, così, a proseguire una storia fatta di successi sia in pista che a livello commerciale.