Ferrari, la 296 GT3 Evo vince il primo titolo nel GT World Challenge Europe. Kessel Racing ha trionfato nella classe Bronze

La Ferrari 296 GT3 Evo conquista il primo titolo della sua storia nel GT World Challenge Europe. Al Nürburgring, quarto appuntamento dell'Endurance Cup, Kessel Racing ha infatti centrato con una gara d'anticipo il titolo Team nella classe Bronze, al termine di una prova conclusa sul podio con la vettura numero 74 affidata a Dennis Marschall, Lorenzo Patrese e Constantin Dressler. La squadra svizzera ha chiuso al terzo posto una gara combattuta, condizionata nelle fasi iniziali da un drive-through.

La rimonta ha permesso alla Ferrari di riportarsi nelle posizioni di vertice fino a lottare anche per il secondo posto nelle ultime tornate. Dressler ha sostituito l'infortunato Dustin Blattner, che resta al comando della classifica piloti Bronze con 87 punti. Per Kessel Racing si tratta del secondo titolo consecutivo nel campionato, dopo la stagione 2025 chiusa con la conquista di tutti i titoli disponibili. La squadra elvetica resta inoltre in corsa per i successi nella Sprint Cup e nella classifica Overall, mentre per la Endurance Cup resta da disputare l'ultimo appuntamento di Portimão.

Sul podio del Nürburgring è salita anche un'altra Ferrari 296 GT3 Evo, quella numero 71 di Selected Car Racing, terza nella Gold Cup con i danesi Frederik Schandorff, Malte Ebdrup e Simon Birch. Il risultato mantiene aperta la lotta per il titolo di classe. Weekend invece difficile nella Pro Cup per le Ferrari di AF Corse. La numero 51 di Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Tommaso Mosca, partita dalla nona posizione, è stata coinvolta in un incidente alla prima curva ed è stata costretta a rientrare ai box per la sostituzione dei due pneumatici sul lato destro, perdendo un giro.

Il trio ha comunque portato la vettura al traguardo al 29esimo posto, davanti alla Ferrari 296 GT3 Evo numero 60 di JMW Motorsport, affidata a Thierry Vermeulen, Konsta Lappalainen e Tim Heinemann. La seconda vettura di AF Corse, la numero 50 di Lilou Wadoux-Ducellier, Arthur Leclerc e Sean Gelael, ha concluso al 40esimo posto. Nella Silver Cup, la Ferrari 296 GT3 Evo numero 52 di AF Corse, con Matias Zagazeta, Jef Machiels e Gilles Stadsbader, ha chiuso sesta di classe. Ritirata invece la numero 45 di Rinaldi Racing, con Rafael Duran, Dylan Medler e David Perel, coinvolta in un incidente al 34esimo giro.

Il prossimo appuntamento dell'Endurance Cup è fissato dal 16 al 18 ottobre a Portimão, in Portogallo. Prima dell'ultimo round della serie endurance sono in programma gli appuntamenti della Sprint Cup di Zandvoort, dal 18 al 20 settembre, e Barcellona, dal 2 al 4 ottobre. «Congratulazioni a Kessel Racing che si è aggiudicato il titolo Team nella classe Bronze del GT World Challenge Europe - Endurance Cup, e con una gara d'anticipo ha festeggiato il successo con la 296 GT3 Evo concludendo sul podio la prova del Nürburgring. Complimenti a tutta la squadra per il lavoro svolto», ha commentato Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti.