Ferrari 499P, svelata la livrea delle hypercar iridate per il mondiale endurance 2026

Ferrari ha presentato al Museo Enzo Ferrari di Modena la livrea aggiornata delle due hypercar 499P della squadra ufficiale Ferrari-AF Corse che correranno nella stagione 2026 del Wec, il World Endurance Championship. La squadra del cavallino rampante è chiamata a difendere sia il titolo costruttori che quello piloti, come testimoniano gli allori iridati presenti sull'arco dei passaruota anteriori delle due vetture e dagli allori iridati per i conduttori sulle pinne della parte alta delle portiere della 499P numero 51 affidata agli attuali detentori del titolo piloti Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

La livrea di entrambe le 499P per il 2026 vede il Rosso Scuderia come colorazione principale, mentre la finitura passa da opaca a lucida, per avere un omogeneità di colore e trattamento con la SF-26 di Formula 1. Il Giallo Modena, invece, mette in risalto, in particolare, i volumi del cockpit. La combinazione di colori continua a rimanere un omaggio alla 312 P con cui Ferrari gareggiò nelle corse endurance nella classifica assoluta fino al 1973. Confermati, per il quarto anno consecutivo, gli equipaggi delle due 499P, con la numero 50 che sarà condotta da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

«Gli obiettivi per la stagione 2026, chiaramente, sono quelli di continuare a fare bene - ha affermato Antonello Coletta, global head of endurance and corse clienti - e difendere la leadership che abbiamo conquistato nel 2025». Il primo banco di prova sarà la gara d'apertura stagionale, la 1812 km del Qatar, in programma nel weekend che del 26-28 marzo prossimo.