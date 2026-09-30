Ferrari al Gp in Malesia, Vasseur: «A Sepang sfida molto diversa rispetto alle piste affrontate di recente»

«Quello di Sepang è un circuito che rappresenta una sfida molto diversa rispetto alle piste che abbiamo affrontato di recente». Parola del team principal Ferrari Fred Vasseur in vista del ritorno della Formula 1 a Sepang in Malesia dove si correrà il Gp del Bahrain che in aprile non si è potuto disputare a causa della guerra in Medio Oriente. «Lo sforzo cui vetture e piloti sono sottoposti è molto elevato - aggiunge Vasseur - e le condizioni atmosferiche variabili possono giocare un ruolo importante nel corso del weekend.

Come abbiamo visto nelle ultime gare, il gruppo è molto compatto e la competitività da sola non basta: è fondamentale riuscire a mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Dovremo rimanere concentrati e cogliere ogni opportunità per ottenere il miglior risultato possibile». La F1 fa tappa in Malesia, che questo weekend ospiterà il GP del Bahrain. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti. Venerdì in scena la prima e la seconda sessione di libere, mentre sabato alle 10 ci sono le qualifiche. Domenica il GP si corre alle 9.