Ferrari al via dell’Asian Le Mans Series: Cetilar Racing e AF Corse schiereranno due 499P

PISA - Inizia una nuova sfida per Ferrari, che si prepara a debuttare nella classe Hypercar dell’Asian Le Mans Series. Il Cavallino Rampante sarà al via della stagione 2026-27 della serie asiatica con due 499P schierate da Cetilar Racing e AF Corse.

Il programma consolida la collaborazione tra Cetilar Racing e AF Corse, che vede le due realtà italiane insieme già da diverse stagioni. Proprio nell’ultima edizione dell’Asian Le Mans Series, il sodalizio ha conquistato il secondo posto nella classifica assoluta di LMP2, confermando la propria competitività nel campionato. Il passaggio alla categoria Hypercar consentirà ora a Cetilar Racing di confrontarsi con la Ferrari 499P, prototipo che rappresenta il vertice dell’attuale gamma endurance del Cavallino Rampante, nonché protagonista nel FIA WEC.

Al volante della 499P numero 47 ci sarà direttamente Roberto Lacorte, proprietario di Cetilar Racing, che dividerà l’abitacolo con il figlio Nicola e con Antonio Fuoco, pilota ufficiale Ferrari. Per Lacorte senior si tratta di un ulteriore capitolo di una carriera costruita soprattutto nell’endurance, mentre Nicola arriva nel campionato asiatico dopo una stagione 2026 trascorsa nel FIA Formula 3, categoria nella quale ha conquistato anche una vittoria sul circuito di Monza, la sua pista di casa.

Fuoco porta invece nell’equipaggio l’esperienza maturata come pilota ufficiale del Cavallino Rampante e una conoscenza diretta della 499P. Il pilota italiano ha inoltre già condiviso nel recente passato diversi programmi con Cetilar Racing, sia in GT che in LMP2, prendendo parte a competizioni in IMSA e nella stessa Asian Le Mans Series.

Per Cetilar Racing, il debutto nella categoria Hypercar assume inoltre un valore particolare perché arriva in concomitanza con il decimo anniversario della prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, datata giugno 2017. Un percorso lungo un decennio che ha visto la formazione di Roberto Lacorte maturare esperienza nei principali campionati endurance internazionali, fino ad arrivare alla possibilità di portare in pista una Ferrari 499P.

«La nuova sfida che ci apprestiamo a vivere al fianco di Ferrari, in una categoria di livello assoluto come l’Hypercar e in un campionato in grande ascesa quale è l’Asian Le Mans Series, rappresenta una pietra miliare nella storia di Cetilar Racing – ha commentato Roberto Lacorte - Il fatto che coincida con il decimo anniversario della prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, datata giugno 2017, la dice lunga su quanto il team sia cresciuto in questo decennio, accumulando esperienza e soddisfazioni nei campionati endurance più importanti al mondo».

«Porteremo in pista, con il consueto e prezioso supporto di AF Corse, un prototipo meraviglioso e vincente come la Ferrari 499P e siamo davvero emozionati di essere il primo team privato a poter vivere questo momento, spinti dalla stessa passione che da sempre ci contraddistingue – ha proseguito Lacorte - Ci aspetta una sfida bellissima, impegnativa, emozionante: non vediamo l’ora di viverla e condividerla con tutti i nostri tifosi che da anni ci sostengono, a partire dall’unveiling della livrea della nuova 47 che sveleremo alla fine del prossimo mese».

Il progetto, tuttavia, non si limiterà alla sola vettura numero 47. Nell’Asian Le Mans Series sarà infatti presente anche una seconda Ferrari 499P, schierata direttamente sotto l’insegna AF Corse. Il prototipo di Maranello sarà affidato a Luis Perez Companc, che condividerà il volante con i piloti ufficiali Ferrari Nicklas Nielsen e Yifei Ye, freschi di rinnovo pluriennale con la Casa del Cavallino Rampante.

La stagione 2026-27 dell’Asian Le Mans Series si svilupperà interamente in Europa durante i mesi invernali. Il primo appuntamento è fissato per il 14 e 15 novembre al Paul Ricard, a Le Castellet, dove prenderà ufficialmente il via il campionato. Dopo la pausa invernale, la serie si trasferirà in Spagna per il secondo round, in programma a Jerez il 16 e 17 gennaio, prima del gran finale sul circuito dell’Algarve di Portimão, il 20 e 21 febbraio. Ogni appuntamento comprenderà due gare della durata di quattro ore, per un totale di sei prove nell’arco della stagione.