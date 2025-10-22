Ferrari, Antonio Fuoco sostituirà Hamilton al volante della SF-25 nelle prime libere del Gp Messico

Torna il tricolore al volante di una Ferrari. Antonio Fuoco, pilota italiano classe 1996, scenderà in pista nelle prime prove libere del Gp di F1 a Città del Messico. L'italiano sostituirà Lewis Hamilton al volante della SF-25. Il pilota di Cariati, impegnato nel campionato del mondo endurance con l'Hypercar della Scuderia Ferrari e vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024, sarà il primo italiano a guidare una Rossa a 16 anni di distanza da Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, che sostituirono il brasiliano Felipe Massa dopo il grave incidente dell'Hungaroring.

In passato Fuoco ha preso parte a sessioni di test di F1 per la Scuderia, tra cui un'apparizione ai test di fine stagione dello scorso anno ad Abu Dhabi. Fuoco è stato scelto da Ferrari per disputare una delle quattro sessioni stagionali destinate ai rookies, come previsto da regolamento.