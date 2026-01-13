​Ferrari, arriva il rinnovo pluriennale per Lilou Wadoux. La francese, classe 2001 è vincitrice del titolo piloti nella Endurance Cup

Rinnovo pluriennale del contratto per Lilou Wadoux Ducellier, prima pilota ufficiale Ferrari Endurance a competere nelle più importanti competizioni internazionali nel 2023 e fresca vincitrice del titolo piloti nella Endurance Cup, classe GTD, dell'IMSA Sportscar Championship, insieme ad Alessandro Pier Guidi e Simon Mann al volante della 296 GT3 di AF Corse. La francese, classe 2001, continuerà a rappresentare la Casa di Maranello: «Continuare il mio percorso con la Ferrari mi rende felice e orgogliosa - ha dichiarato Wadoux - l'obiettivo è di proseguire questo cammino per conquistare molte altre vittorie, continuando a scrivere pagine di motorsport con la Ferrari». «Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Lilou, parte della famiglia Ferrari ormai da tre stagioni complete - ha affermato Antonello Coletta, global head of Ferrari Endurance and Corse Clienti - siamo certi che il futuro ci riserverà molte altre soddisfazioni».