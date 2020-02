Ferrari, Binotto: «Non siamo abbastanza veloci per vincere in Australia»

BARCELLONA - «Siamo pronti ad affrontare le gare, ma non siamo veloci abbastanza. Di questo ne sono certo. Non siamo veloci per giocarci la vittoria in Australia. In gara può succedere di tutto, ma oggi come oggi non siamo soddisfatti della prestazione. Non sono ottimista come l’anno scorso. Il voto alla prestazione? Sei o forse anche meno». Lo ha detto il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, commentando l’andamento dell’ultima giornata di test a Barcellona in vista dell’avvio del campionato di Formula 1, il 15 aprile in Australia.

«In questi ultimi due giorni - ha affermato Binotto ai microfoni di Sky Sport - ci siamo concentrati al mattino sulle simulazioni di qualifica e al pomeriggio a simulare la gara, con tutte le intere procedure. Come team siamo pronti all’esordio ma in qualifica non siamo abbastanza veloci, anche in gara ma un pò meno per vari motivi che dovremo capire. Ora - ha concluso - è importante capire sempre meglio la macchina, cercare di ottimizzarla, provare diversi setup. I piloti devono trovare il comfort con la vettura ed il setup. Ci siamo concentrati su questo».