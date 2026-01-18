Ferrari, cambio ai box di Hamilton: Adami non è più l'ingegnere di pista di Lewis

In casa Ferrari arriva un cambio nel box di Lewis Hamilton. La Scuderia di Maranello, infatti, ha reso noto che «Riccardo Adami ha assunto un nuovo ruolo all'interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager, dove mette a disposizione la sua ampia esperienza in pista e la sua competenza in Formula 1 a supporto dello sviluppo dei futuri talenti e del rafforzamento della cultura della performance all’interno del programma». Quindi Riccardo Adami non sarà più l'ingegnere di pista del campione britannico. Il team non entra nel merito ma ringrazia Adami «per l’impegno e il contributo nel suo ruolo in pista e gli augura ogni successo nella sua nuova posizione», anche se non rivela ancora il nome del successore. «La nomina del nuovo Race Engineer della vettura #44 sarà comunicata a tempo debito», conclude la nota della Ferrari.