Ferrari celebra al Mugello la vittoria di Le Mans. Il 26 ottobre per le “Finali Mondiali” esibizione in pista della 499P

Tornano dal 21 al 26 ottobre all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) le 'Finali Mondiali Ferrari', la manifestazione che al termine stagione mette in pista i concorrenti dei campionati monomarca internazionali del Cavallino Rampante. Il momento clou dell'evento sarà domenica pomeriggio con l'esibizione in pista della Ferrari 499P, la hipercar protagonista del 12/o trionfo del Cavallino nella 24 Ore di Le Mans, il terzo consecutivo, portata al successo sulla leggendaria pista francese dal team AF Corse e condotta dall'ex pilota di Formula 1, il polacco Robert Kubica, dal cinese Ye Yifei e dal britannico Phil Hanson. Il programma prevede già domani una prima serie di giri liberi riservati al Club Challenge, mercoledì si svolgeranno le qualifiche delle varie categorie del Ferrari Challenge, mentre giovedì e venerdì si disputeranno le ultime gare del campionato europeo e nord americano. In un crescendo di emozioni, sabato sarà la volta delle qualifiche valide per le gare che domenica mattina assegneranno i titoli mondiali di ogni classe.

La manifestazione si concluderà con il Ferrari show del pomeriggio. Non mancheranno poi le vetture laboratorio del programma XX che nei 20 anni dal loro primo debutto hanno montato sempre nuove evoluzioni. Lo scopo di far girare in pista queste macchine è sperimentare novità quasi avveniristiche da riproporre, una volta approvate, sia sulle auto da competizione che su quelle stradali. Al progetto partecipano gli stessi proprietari di queste vetture che, calandosi nell'abitacolo, si trasformano a tutti gli effetti in 'test-driver' al servizio di tecnici e ingegneri del Cavallino. Si esibiranno in giri di pista non competitivi anche le Ferrari di F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti e Club Competizioni Gt. In totale saranno 117 le vetture in pista e 40 nell'area museale.

Il Mugello torna quindi a ospitare, dopo due anni, la festa Ferrari e per l'occasione si è deciso di aprire gratuitamente al pubblico tutta l'area prato, mentre la tribuna centrale sarà riservata agli iscritti degli Scuderia Ferrari club e ai dipendenti del Cavallino Rampante che avranno accesso anche al paddock dove sarà possibile ammirare un gran numero di 'Rosse' comprese la 499P e la 296 Gt3 Evo, presentata lo scorso giugno in occasione della 24 Ore di Spa-Francorchamps e mostrata proprio in questa occasione per la prima volta al pubblico italiano.