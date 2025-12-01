Ferrari ha celebrato i successi dei piloti endurance e GT. Riconoscimenti speciali per Fuoco e per i trionfatori di Le Mans

Nell'Endurance Award Ceremony, presso la sede di Ferrari Endurance e Corse Clienti, a Fiorano, la casa del cavallino ha festeggiato i 49 successi maturati nelle serie nazionali e internazionali ospitando i piloti ed i team che hanno conquistato un titolo nella stagione 2025.

Tra le varie vittorie ottenute nell'anno in corso, spiccano i titoli nel mondiale endurance, dove Ferrari ha conquistato quello dedicato ai costruttori con gli equipaggi delle hypercar 499P numero 50 e 51, composti, rispettivamente, da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e da Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi.

Quest'ultimi hanno portato a Maranello anche il mondiale riservato ai piloti; mentre Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson hanno conquistato il FIA World Cup for Hypercar Teams al volante della 499 P numero 83 schierata da AF Corse, con la quale hanno vinto anche la 24 Ore di Le Mans. Per questa vittoria hanno ricevuto un riconoscimento speciale, così come Antonio Fuoco per aver trionfato nella FIA GT World Cup sulla pista di Macao con la 296 GT3.