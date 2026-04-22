​Ferrari Challenge, arriva al Mugello il monomarca del Cavallino: in pista cinquanta 296 e piloti di 21 nazionalità diverse

Saranno circa 50 le Ferrari 296 Challenge guidate da piloti provenienti da 21 Paesi diversi che questo fine settimana si sfideranno sul saliscendi dell'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) nelle gare del Ferrari Challenge Europe, il campionato monomarca del Cavallino Rampante giunto alla 34/a edizione. Il circuito toscano ospiterà il secondo appuntamento stagionale. Come da tradizione, la competizione è composta da quattro categorie con piloti suddivisi in base alle capacità più o meno performanti della loro guida.

Nel Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli, la categoria riservata ai conducenti più veloci, in testa c'è lo spagnolo Sergio Paulet seguito dal belga Giles Renmans (che però non sarà presente in questo weekend) e dal pilota di casa Max Mugelli. A condurre la classifica del Trofeo Pirelli am c'è l'olandese Michael Verhagen, mentre nella Coppa Shell e nella Coppa Shell am sono leader dei rispettivi campionati il tedesco Jan Sandmann e lo svizzero Lukas Azzato.

Venerdì mattina la pista sarà aperta per una serie di test per permettere a tutti i piloti di prendere confidenza con la pista toscana, poi nel pomeriggio si svolgeranno le prove libere cronometrate. Sabato e domenica mattina sarà la volta delle qualifiche mentre le gare in entrambi i giorni si svolgeranno a partire dalle 14. Durante tutto il weekend nel paddock saranno presenti anche molte Ferrari private. Le sessioni di qualifica e le gare saranno visibili in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube di Ferrari, sul sito live.ferrari.com e su Dazn Italia.