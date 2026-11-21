BARCELLONA - Il Ferrari Challenge Europe ha chiuso la stagione 2026 della Coppa Shell con due gare intense sul Circuit de Barcelona-Catalunya, che hanno assegnato l'ultimo titolo ancora in palio. Carl Runefelt ha dominato la fine settimana catalana conquistando entrambe le vittorie, mentre Sven Schömer ha trasformato la regolarità mostrata durante tutto il campionato nella conquista della corona europea. Nella Coppa Shell Am, invece, Jean Ryu ha confermato il proprio dominio con un'altra doppietta.

La prima gara ha visto Runefelt scattare dalla pole position e riuscire a mantenere il comando nelle fasi iniziali, costruendo progressivamente un margine sugli inseguitori. Lo svedese ha gestito con autorità la corsa, firmando anche il giro più veloce in 1'46"563 e conquistando il primo successo stagionale. Alle sue spalle Sven Schömer ha chiuso in seconda posizione, risultato importante per consolidare il vantaggio in classifica generale e avvicinarsi al titolo. Terzo posto per Ernst Kirchmayr, mentre Fons Scheltema ha terminato appena fuori dal podio, mantenendo ancora aperte le proprie ambizioni in vista dell'ultima prova.

La seconda gara ha confermato Runefelt come uomo da battere . Partito nuovamente dalla pole, lo svedese ha inizialmente ceduto la leadership a Kirchmayr, ma è riuscito a riprendersi la posizione nelle prime fasi, allungando poi sugli avversari. Una corsa che ha visto due neutralizzazioni con la Safety Car e che si è conclusa in anticipo con la bandiera rossa, dopo alcuni contatti nel gruppo.

Runefelt ha così centrato la seconda vittoria consecutiva , completando una fine settimana perfetta. Alle sue spalle Schömer ha controllato la gara senza assumersi rischi inutili, tagliando il traguardo in seconda posizione e assicurandosi matematicamente il titolo europeo 2026. Il campionato è stato il premio per una stagione di grande continuità, impreziosita da otto podi e due vittorie. Kirchmayr ha completato il podio, facendo segnare anche il giro più veloce in 1'46”659.

La Coppa Shell Am ha avuto un protagonista altrettanto costante . Ryu, già campione della categoria, ha conquistato entrambe le gare del fine settimana, portando a sette il numero dei successi stagionali nella prima prova e aggiungendo un'altra affermazione nell'ultima corsa. In gara uno il pilota del Kessel Racing ha preceduto il poleman Yi Hang Tan di pochi decimi, con Masaru Yoneda terzo. Nella seconda prova Ryu è partito dalla prima casella e ha controllato la corsa, firmando anche la miglior prestazione cronometrica della classe. Alle sue spalle si sono classificate Yi Hang Tan e Charles Chan.