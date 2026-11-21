BARCELLONA - Il Ferrari Challenge Europe ha archiviato la stagione 2026 a Montmelò, sul Circuit de Barcelona-Catalunya, teatro delle ultime due gare del Trofeo Pirelli e del Trofeo Pirelli Am prima delle Finali Mondiali. Un fine settimana intenso, caratterizzato da duelli, penalità e rimonte, che ha accompagnato la chiusura di un campionato già assegnato nelle sue categorie principali, ma ancora capace di regalare spettacolo nelle sfide per le posizioni di vertice.

La prima gara ha premiato Niklas Abrahamsen, protagonista di una prestazione incisiva. Il pilota di Formula Racing ha costruito il successo grazie a un doppio sorpasso nelle fasi iniziali, prendendo il comando e riuscendo poi a gestire il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Abrahamsen ha completato la prova firmando anche il giro più veloce in 1’44”420, confermando il buon momento già mostrato nella precedente tappa di Budapest. Alle sue spalle si sono classificati Fernando Monje e Sergio Paulet, entrambi spagnoli, con il poleman Monje secondo e il campione europeo 2026 Paulet terzo. La gara, tuttavia, è stata condizionata dalle penalità: entrambi hanno ricevuto un Drive Through per un non corretto allineamento in partenza, mentre Paulet è stato sanzionato anche per un sorpasso in regime di Safety Car.

Nel Trofeo Pirelli Am, Anders Bidstrup ha conquistato una vittoria combattuta, riuscendo a resistere fino all'ultimo giro al ritorno di Michael Verhagen. Il campione 2026, partito dalla quarta fila, ha recuperato terreno fino a mettere sotto pressione il rivale, senza però riuscire a completare la rimonta. Verhagen si è consolato con il giro più veloce della categoria, mentre Andrew Morrow ha chiuso al terzo posto dopo aver ottenuto la migliore prestazione in qualifica.

La seconda gara ha completato il programma del Trofeo Pirelli con un'altra affermazione di Paulet. Il campione europeo ha festeggiato il titolo già conquistato matematicamente a Budapest con la settima vittoria stagionale, transitando sul traguardo alle spalle di Monje. Lo spagnolo, autore del miglior tempo in 1’44”547, è stato però penalizzato di cinque secondi per aver superato i limiti del tracciato, scivolando così in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio è salito Abrahamsen, vincitore della prima gara, che con i risultati di Barcellona ha consolidato anche il terzo posto nella classifica finale. Paulet ha chiuso il campionato davanti a Max Mugelli, secondo, e allo stesso Abrahamsen.

Nel Trofeo Pirelli Am, Verhagen ha ribadito la propria superiorità conquistando l'ottava vittoria dell'anno. L'olandese, scattato dalla sesta posizione, ha recuperato rapidamente terreno fino a risalire al secondo posto assoluto, precedendo il poleman Andrew Morrow. Il successo di classe è andato proprio a Verhagen, mentre Morrow si è assicurato la seconda posizione e Giacomo Rinaldo ha completato il podio grazie a un sorpasso decisivo nelle ultime fasi della corsa.

Barcellona ha rappresentato l'ultimo passaggio prima dell'appuntamento più atteso, quello delle Finali Mondiali Ferrari, dove le 296 Challenge torneranno in pista per contendersi i titoli iridati.