Ferrari Challenge al Mugello, 60 auto e piloti di 16 paesi si sfideranno nel weekend nell’autodromo del Cavallino

SCARPERIA - Saranno 60 le Ferrari guidate da piloti provenienti da 16 Paesi diversi che il prossimo fine settimana si sfideranno sul saliscendi dell’autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) nelle gare del Ferrari Challenge Europe, il campionato monomarca del Cavallino Rampante. Oltre alla categoria continentale, per la quale si disputerà il penultimo round prima delle Finali mondiali a Imola, si svolgerà anche una gara del campionato dell’area Asia-Pacifico, prima tappa intercontinentale riservata agli iscritti della categoria denominata «Apac». Nel Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli, la vetta della classifica generale anche quest’anno si è tinta di rosa con Doriane Pin saldamente in testa al campionato.

La pilotessa francese, classe 2004, dopo aver iniziato la carriera a 9 anni sui go-kart fino a vincere nel 2019 il titolo francese, dallo scorso anno ha deciso di cimentarsi sui bolidi del Cavallino Rampante alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo con ottimi risultati tanto che, con le otto vittorie in questa stagione, la Pin potrebbe diventare matematicamente campionessa già questo fine settimana al Mugello con due gare di anticipo. Venerdì mattina test per permettere a tutti i piloti di prendere confidenza con la pista toscana, poi nel pomeriggio si svolgeranno le prove libere cronometrate. Sabato e domenica mattina sarà la volta delle qualifiche mentre le gare in entrambi i giorni si svolgeranno a partire dalle ore 14.20. Nel paddock, poi, saranno inoltre presenti anche moltissime Ferrari private e alcune vetture classiche, che nel corso di tutto il weekend scenderanno anche in pista per una serie di esibizioni.