MONTMELÓ – Si è ufficialmente aperto oggi, mercoledì 18 novembre, il lungo weekend delle Finali Mondiali Ferrari 2026, giunte alla loro 34ª edizione. Sul tracciato catalano del Circuit de Barcelona-Catalunya, circa ottanta Ferrari 296 Challenge hanno animato la prima giornata di azione in pista, valida per le prove libere e le qualifiche dell'ultimo round stagionale delle serie Europe e North America.

Serie Europea: lotta sul filo dei millesimi. Nella classe regina del Trofeo Pirelli Europe, il padrone di casa Fernando Monje (QUADIS Gallery GOAT Racing) ha fatto valere la conoscenza del tracciato conquistando la pole position per Gara 1 con il crono di 1:42.635. Un risultato strappato con le unghie per appena 52 millesimi di secondo sul giovane Niklas Abrahamsen (Formula Racing), bravo comunque a sfruttare il primo treno di gomme per assicurarsi il miglior tempo valido per Gara 2. Alle loro spalle, in seconda fila per entrambe le manche, scatterà il campione in carica e connazionale Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM).

Nel Trofeo Pirelli Am prosegue l'ottimo momento di Andrew Morrow (Charles Hurst), che dopo la doppietta di settembre a Budapest si è preso la partenza al palo in entrambe le gare. Grande tensione invece in Coppa Shell, l'unica categoria europea con il titolo continentale ancora matematicamente aperto: Carl Runefelt (Autoropa Racing) ha piazzato una doppia pole position pesantissima. Nella Coppa Shell Am, infine, il malese Yi Hang Tan (Kessel Racing) partirà davanti a tutti in Gara 1, mentre il già campione stagionale Jean Ryu (Kessel Racing) scatterà in testa alla sua classe in Gara 2.

Serie Nordamericana: Kaminskey detta il passo. Spettacolo e battaglia contro il cronometro anche per i protagonisti del Ferrari Challenge North America. Il campione del Trofeo Pirelli, Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island), ha confermato la sua superiorità firmando la pole position sia per Gara 1 (con il miglior riferimento in 1:42.972) sia per Gara 2. Ottima prestazione anche per Kevin Gutierrez (Ferrari of Fort Lauderdale), il più veloce nel Trofeo Pirelli Am, che si è guadagnato la prima fila assoluta per la prima corsa e la seconda fila per la seconda.Situazione ancora tutta da decifrare per l'assegnazione dei titoli in Coppa Shell e Coppa Shell Am: nella prima, Blake Rosser (Ferrari of San Diego) ha messo a segno una doppia pole che gli permette di allungare in classifica generale; nella seconda, il leader Melyssa Kozyra (Ferrari of Naples) scatterà davanti a tutti in Gara 2, mentre la pole di Gara 1 è andata a Tim Duit (Ferrari Dallas).

Il programma di giovedì 19 novembre e dove vedere le gare. Domani si entrerà nel vivo della competizione con le prime gare dell'ultimo round stagionale, intervallate dal debutto in pista delle attività non competitive del Cavallino Rampante (F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti e Programma XX).

Orario (CET) Serie / Categoria Evento

10:25 Ferrari Challenge North America (Tutte le classi) Gara 1

12:55 Ferrari Challenge Europe – Trofeo Pirelli & Pirelli Am Gara 1

15:25 Ferrari Challenge Europe – Coppa Shell & Shell Am Gara 1

Copertura TV e Streaming: Tutte le gare di giovedì saranno trasmesse in diretta gratuita con commento in inglese su live.ferrari.com, sul canale YouTube ufficiale di Ferrari e su TikTok (limitatamente alla serie europea). Per il pubblico italiano, l'intero programma sarà visibile in diretta su DAZN con telecronaca in italiano.