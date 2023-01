Ferrari, conclusa con Leclerc la tre giorni di test sul circuito di casa a Fiorano

Charles Leclerc è stato più fortunato di Carlos Sainz e Robert Shwartzman che avevano girato con la Ferrari SF21 martedì e mercoledì. Pur essendovi temperature molto fredde, oggi il circuito di Fiorano era finalmente asciutto e il monegasco ha potuto girare con le slick. Seguito ai box dal fratello Arthur che quest'anno correrà in Formula 2 come pilota del Ferrari Driver Academy, Charles ha iniziato il test alle 10 completando al mattino 56 giri. Ai box anche il nuovo team principal Frederic Vasseur e il compagno di squadra Sainz. Nel pomeriggio, sempre con le gomme slick, Leclerc ha effettuato 67 tornate per un totale di 123, pari a 366 km. Ieri lo spagnolo aveva coperto 354 km.

Per entrambi un eccellente allenamento con la monoposto del 2021, come da regolamento. Ora non resta che attendere il 14 febbraio, giorno della presentazione della nuova Ferrari e probabilmente Sainz e Leclerc potranno far fare una sgambatina, sempre a Fiorano, alla neonata monoposto con i classici 100 km permessi sotto l'egida di "filming day". Poi, il 23 febbraio inizieranno i test collettivi ufficiali che si svolgeranno a Sakhir, in Bahrain fino al 25. Soltanto tre giornate importantissime in cui si dovrà capire al meglio il funzionamento della vettura perché il 3 marzo prenderà il via la stagione, sempre a Sakhir, con le prime prove libere del venerdì.