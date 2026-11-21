BARCELLONA - In occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2026, in programma questo fine settimana sul circuito di Montmelò, i riflettori si accendono anche su Corse Clienti, uno dei programmi più articolati e prestigiosi dedicati agli appassionati del Cavallino Rampante. Non si tratta semplicemente di portare in pista vetture da collezione o modelli estremi, ma di gestire un'attività che coinvolge decine di automobili, tecnici specializzati, ricambi, trasporti internazionali e un servizio costruito attorno alle esigenze dei clienti.

A raccontarne il funzionamento è Filippo Petrucci, responsabile tecnico del programma, il cui incarico comprende i programmi XX, Monoposto Heritage e Corso Pilota Workshop, coprendo praticamente tutte le attività legate alle Ferrari da pista dei clienti, fatta eccezione per il Ferrari Challenge. Una realtà che, nella passata edizione delle Finali Mondiali a Mugello, ha raggiunto un record di 84 vetture presenti, tutte di proprietà privata e gestite direttamente da Ferrari.

Il cuore operativo di Corse Clienti si trova a Fiorano, dove Ferrari dispone di una struttura dedicata che comprende officina, uffici, magazzino ricambi e depositi per gli pneumatici. Qui vengono custodite e preparate le vetture, con un'organizzazione che consente ai proprietari di partecipare agli eventi senza dover gestire direttamente gli aspetti tecnici.

Il servizio è pensato per essere il più semplice possibile, come confermato da Petrucci: «Il cliente può chiamare una settimana prima dell'evento e dire se vuole partecipare. Prendiamo la macchina dal deposito, la si porta in officina, la avviamo, facciamo un controllo generale e poi la spediamo. Siamo abbastanza sicuri che sarà pronta per prendere parte all'evento».

Una volta arrivati sul circuito, il cliente trova tutto già organizzato. Ferrari si occupa del trasporto della vettura, dell'alloggio, dell'ospitalità in pista e persino della gestione dell'abbigliamento dopo ogni sessione. «Il cliente deve soltanto presentarsi in aeroporto con una valigia. Lo andiamo a prendere e per tre giorni ci occupiamo di tutto. La maggior parte dei nostri clienti sono imprenditori molto impegnati e non hanno tempo di pensare ai trasporti o alle pratiche doganali. Facciamo tutto noi».

Il calendario Corse Clienti prevede nove appuntamenti all'anno, con circuiti che cambiano periodicamente per offrire ai proprietari la possibilità di guidare su alcuni dei tracciati più iconici al mondo. Suzuka, Indianapolis, Daytona e Silverstone si alternano alle piste europee più familiari, come Mugello, Imola e Monza. Mediamente un evento raccoglie circa 30 vetture, ma nelle tappe europee più importanti si può arrivare a 45 o 50 partecipanti.

La varietà delle vetture rappresenta una delle maggiori complessità per il reparto tecnico. Il programma XX comprende sei modelli, dalla FXX alla FXX Evo, passando per FXX-K, FXX-K Evo, 599XX e 599XX Evo. A queste si aggiungono le monoposto di Formula 1, che spaziano dalle vetture degli anni Settanta fino alle più recenti, oltre alla 499P Modificata, derivata dall'Hypercar che ha riportato Ferrari al successo nella 24 Ore di Le Mans e nel Mondiale Endurance.

Per tenere sotto controllo una flotta tanto eterogenea, Ferrari utilizza un sistema informatico dedicato alla gestione della vita dei componenti, ha raccontato Petrucci: «Per ogni macchina posso sapere rapidamente quanti chilometri hanno percorso il motore, il cambio, gli ammortizzatori e le sospensioni. Dopo ogni evento inseriamo i dati nel sistema, che si aggiorna e ci avvisa quando è il momento di effettuare una revisione».

Per le vetture XX, le revisioni dei motori sono programmate ogni 5.000 chilometri, mentre a quota 10.000 è previsto un intervento completo. Un pilota particolarmente attivo può percorrere tra 500 e 600 chilometri per evento, mentre i clienti delle Formula 1 si attestano generalmente tra 150 e 250 chilometri. Il software tiene conto anche della durata temporale dei componenti: le cinghie dei servizi, ad esempio, hanno una vita di tre anni, mentre i serbatoi cinque, indipendentemente dal chilometraggio accumulato.

La gestione delle Formula 1 storiche presenta ulteriori difficoltà, perché le vetture vengono mantenute nella configurazione di fine stagione, considerata la più affidabile dopo lo sviluppo e le verifiche effettuate durante il campionato. Tuttavia, non sempre i ricambi disponibili corrispondono esattamente a quella specifica versione. Ferrari può contare sull'archivio digitale completo dei disegni tecnici, che permette di ricostruire componenti non più reperibili.

È successo anche con una 312 T del 1975, una delle vetture con cui Niki Lauda vinse in gara. Il proprietario aveva preferito non utilizzare il motore originale e ne aveva richiesto uno nuovo. «Abbiamo tolto il vecchio motore, che ora conserva a casa sua, e ne abbiamo costruito uno nuovo da zero, senza avere a disposizione neanche un ricambio. Ci sono voluti tre o quattro anni, ma adesso può girare con un motore completamente nuovo» ha raccontato con orgoglio Petrucci.

Il lavoro di Corse Clienti non è orientato alla ricerca del tempo sul giro, ma alla garanzia di un'esperienza senza inconvenienti. Con il passare degli anni, infatti, la manutenzione è diventata sempre più approfondita, anticipando possibili problemi che potrebbero compromettere un evento.

«Il nostro obiettivo non è andare più forte, ma far divertire i piloti - ha sottolineato Petrucci - La cosa peggiore che possa succedere è che un cliente arrivi dal Giappone, faccia due giri e poi la macchina si rompa. Questo non deve accadere».

La 499P Modificata rappresenta il vertice della gamma Corse Clienti e richiede un'organizzazione ancora più vicina a quella della squadra ufficiale. Nel 2025 Ferrari ne aveva portate 22 in pista, vetture molto simili a quelle utilizzate nel Mondiale Endurance. Per ogni esemplare servono due meccanici, un tecnico elettronico e un ingegnere, mentre una Ferrari XX può essere gestita da un solo meccanico.

Per preparare il personale all'arrivo della 499P Modificata, Ferrari ha coinvolto direttamente i tecnici del programma WEC, trasferendo parte delle competenze della squadra ufficiale. Anche per le Formula 1 moderne la gestione è particolarmente impegnativa: una monoposto recente necessita di sette o otto persone soltanto per essere avviata e portata fuori dal garage, tra addetti alle termocoperte, all'air jack, alla batteria esterna e al motorino di avviamento.

L'introduzione delle Formula 1 ibride ha rappresentato un ulteriore passaggio. «Sinceramente eravamo un po' preoccupati. Nel reparto nessuno aveva esperienza con le vetture ibride». Per affrontare la novità sono stati coinvolti tecnici provenienti dal reparto test Ferrari, già abituati a lavorare con i sistemi ibridi, così da trasferire gradualmente le competenze al gruppo Corse Clienti.

Anche le regolazioni vengono mantenute generalmente conservative. Ferrari preferisce proporre un assetto di base comune, con un livello medio-alto di carico aerodinamico, in grado di offrire fiducia a piloti con esperienze differenti. Modificare continuamente la configurazione di oltre venti vetture sarebbe inoltre complicato. Alcuni circuiti richiedono comunque soluzioni specifiche: Daytona, per esempio, necessita di un test preliminare per definire l'assetto adatto al banking, la famosa curva sopraelevata, mentre il Nürburgring Nordschleife presenta esigenze altrettanto particolari.

A sostenere l'intero programma c'è un reparto logistico composto da 65 persone, responsabile di spostamenti, materiali, carburante e pneumatici. Ogni vettura viaggia con una cassetta degli attrezzi dedicata al proprio modello e alla sua specifica configurazione.

Anche la gestione delle gomme richiede una pianificazione precisa. Tutte le vetture utilizzano Pirelli e gli pneumatici seguono limiti temporali rigorosi: dopo il primo utilizzo devono essere sostituiti entro un anno, mentre quelli nuovi non possono essere impiegati oltre tre anni dalla produzione. Il programma XX, inoltre, continua a beneficiare dello sviluppo delle mescole, con l'intera flotta recentemente aggiornata a una nuova costruzione che integra una maggiore quantità di materiali sostenibili.

Le trasferte internazionali comportano scelte logistiche importanti. Spedire le vetture via mare a Suzuka può richiedere due mesi e mezzo per il viaggio di sola andata, arrivando a cinque mesi per una spedizione completa tra andata e ritorno. «Significa che per cinque mesi non puoi utilizzare la macchina, perché è in viaggio. Alcuni clienti scelgono il trasporto aereo, mentre altri hanno deciso di rinunciare agli appuntamenti all'estero e concentrarsi sul calendario europeo» ha raccontato Petrucci.

Gran parte dei meccanici proviene direttamente dalla Scuderia Ferrari, portando con sé l'esperienza maturata in Formula 1. Tra loro ci sono tecnici che hanno lavorato con Felipe Massa, Kimi Räikkönen e Rubens Barrichello. Un bagaglio di conoscenze fondamentale soprattutto quando si devono gestire vetture molto datate, per le quali non sempre esiste una documentazione completa e ci si affida anche alla memoria dei tecnici e ai modelli digitali tridimensionali.

Il risultato è un programma che va ben oltre il semplice supporto in pista. Corse Clienti è un servizio esclusivo che permette di trasformare vetture straordinarie in un'esperienza accessibile ai loro proprietari, eliminando ogni complicazione e lasciando soltanto il piacere di guidare. L'investimento di Ferrari è considerevole, ma anche il ritorno: la 499P Modificata ha già raggiunto una diffusione tale da poter schierare un numero di vetture superiore a quello dell'intera classe Hypercar di Le Mans. Un modello di business che dimostra come, per il Cavallino Rampante, il rapporto con i clienti possa essere costruito anche attraverso il motorsport, offrendo un accesso privilegiato alla pista e a un mondo che normalmente appartiene soltanto alle squadre ufficiali.