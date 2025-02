Ferrari, countdown per la SF-25. A Londra in serata svelata la livrea, subito dopo sui social del Cavallino la nuova vettura

Il “vestito” della prima Ferrari dall'avvento di Lewis Hamilton a Maranello insieme a tutte le altre livree delle monoposto della Formula 1. Sarà un evento mai visto quello che andrà in pista questa sera alle 21 a Londra in vista del via del Mondiale di Formula 1 2025 in Australia a metà marzo. La durata prevista dello spettacolo è di due ore e ogni squadra avrà il suo momento - 7 minuti circa per squadra - nel corso della serata per svelare la propria livrea e presentare i piloti. In ordine inverso alla classifica dell'ultimo mondiale costruttori, dunque il Cavallino dovrebbe andare in scena verso le 22.50 circa. Per concludersi con la squadra campione la McLaren. Al termine di questo mega evento, fari puntati su Maranello: verso le 23, infatti, conosceremo nei dettagli la nuova Ferrari SF-25 con i rendering della vettura pubblicati sui suoi canali social della Scuderia del Cavallino Rampante che in questa stagione si presenterà il 16 marzo al via a Melbourne con una coppia di piloti come Lewis Hamilton (sette titoli come Schumacher) e Charles Leclerc che fa già sognare i cuori rossi. Domani mattina ci sarà invece il primo shake down a Fiorano, mentre nel pomeriggio ci sarà la classica conferenza stampa di presentazione del team e dei piloti e le specifiche tecniche.

Dopo l'inedita kermesse in Thailandia della MotoGp con tutte le due ruote svelate in anteprima, anche il Circus delle quattro ruote farà lo stesso togliendo i veli alle livree di tutte le vetture nello stesso momento nella capitale inglese. Il tutto per celebrare anche i 75 anni della regina della velocità in perfetto stile americano coniugando sport, spettacolo e intrattenimento sulla falsariga di quanto appena accaduto con l'ultimo Super Bowl. E così accanto ai piloti, alle vetture e ai team principal che saranno protagonisti oggi alla O2 Arena, non mancheranno personaggi dello show-business e della musica. Tramite un annuncio ufficiale pubblicato sul proprio sito la Formula 1 ha infatti comunicato che l'evento londinese sarà condotto dal comico e attore britannico Jack Whitehall.

Accanto a lui saranno presenti alcuni volti noti della Formula 1 nel Regno Unito e a livello internazionale, come Laura Winter, Ariana Bravo e Lawrence Barretto. Particolarmente di rilievo saranno poi gli ospiti musicali dello show, le cui esibizioni si dovrebbero alternare alla presentazioni delle varie scuderie. Sul palco infatti sfileranno uno dopo l'altro il cantante country statunitense Kane Brown, il pluripremiato artista multi-platino Machine Gun Kelly, il compositore Brian Tyler, che ha realizzato l'attuale 'inno' della Formula 1, e l'iconica band britannica Take That. L'evento inizierà alle ore 20.00 inglesi, le 21.00 in Italia, e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube della F1, oltre che sulle tv che detengono i diritti come Sky e su vari siti.