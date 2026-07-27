Ferrari, delusione in Ungheria, Hamilton: «Ho commesso molti errori nelle ultime 3 gare». Leclerc: «Mi aspettavo di andare bene, invece...»

Partito dalla pole, Lando Norris ha dominato il GP d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio gli hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5» inflitta al britannico per aver superato di 0,1 km orari il limite di velocità nella pitlane, in occasione dell'ultimo cambio gomme. Antonelli ha consolidato la sua posizione di leader della classifica piloti sui più diretti inseguitori: con 219 punti é a +50 su Hamilton ed a +59 su George Russell, settimo, autore di una gara onesta, dopo che un problema al via lo aveva fatto scivolare in 18/a posizione. Sesto è giunto Isack Adjar (Red Bull).

Dopo l'11/a prova, la F1 va in vacanza. Tornerà il 23 agosto in Olanda. Norris ha ottenuto il primo successo da campione del mondo (12/o in carriera), il secondo all'Hungaroring. «Il mio ritmo oggi è stato uno dei migliori che abbia mai avuto - ha commentato - Questa pista è ideale per noi, ed è una delle più adatte a me di tutto l'anno. Ma se vogliamo tornare in alto abbiamo bisogno di molti altri weekend come questo, perfetto». Di tutt'altro parere Oscar Piastri, che ha dovuto parcheggiare l'altra McLaren al 56 giro, quando era secondo, per un problema al cambio, presumibilmente causato dai troppi urti sui cordoli. L'australiano era riuscito a superare Norris al primo giro ed ha mantenere la testa della corsa durante il primo e il secondo stint. Senza però mai prendere un distacco importante.

«E' stata una gara impegnativa. Abbiamo provato a fare una sola sosta, ma le gomme erano troppo al limite, quindi siamo stati costretti a fermarci ancora - le prime parole di Antonelli -. Sono molto contento, è il modo migliore per andare alla pausa estiva. Dobbiamo continuare a spingere perché la seconda metà della stagione sarà dura». «Non credo proprio che avremmo dovuto effettuare l'ultima sosta. La decisione è arrivata proprio prima dell'ingresso ai box e non ho avuto tempo di discuterne. Bisogna fidarsi della decisione presa, ma col senno di poi le mie gomme andavano benissimo. Probabilmente avrei perso terreno rispetto a Verstappen, ma penso che avrei potuto mantenere almeno il terzo posto. Questo ha semplicemente aperto la strada alla penalità ricevuta alla fine».

Queste le parole di Lewis Hamilton, al termine del Gp di Ungheria, in merito alla sosta effettuata in regime di Virtual Safety Car nel corso degli ultimi giri, che gli è costata il podio e una penalità: al ferrarista, infatti, è stato contestato di aver superato di 0,1 km/h il limite di velocità nella corsia dei box. «Sono enormemente grato alla squadra perché ha fatto un ottimo lavoro nella prima metà della stagione. Penso che le mie ultime tre gare non siano state eccezionali, con molti errori. Ho ricevuto molte penalità... Devo lavorare sodo per non dare loro altre occasioni di infliggermi penalità".

Trasudano delusione anche le parole di Leclerc: «Ciò che che mi colpisce di più è che nelle ultime tre gare in due ci aspettavamo di faticare e invece abbiamo concluso al primo e al secondo posto, mentre in quella in cui ci aspettavamo di andare bene abbiamo chiuso quarto e quinto». D'altra parte «con una buona partenza oggi, le cose avrebbero potuto prendere una piega molto diversa, perché su un circuito come questo è difficile sorpassare».