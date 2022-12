Ferrari, doppietta alla 12 Ore del Golfo. Successo di Fuoco, Pier Guidi e Calado sulla 488 GT3 Evo 2020

YAS MARINA - Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi e James Calado conquistano la 12 Ore del Golfo, quarto e ultimo round dell’Intercontinental GT Challenge 2022. L’equipaggio sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 71 di AF Corse - Francorchamps Motors s’impone sul tracciato di Yas Marina dopo 335 giri, dei quali 194 condotti in testa. Seconda l’altra vettura del medesimo team, la numero 50, affidata a Davide Rigon, Alessio Rovera e Nicklas Nielsen. In classe AM il Cavallino Rampante mette a segno una storica tripletta. Il campionato termina con il terzo posto di Fuoco nella classifica riservata ai piloti di classe GT3 Pro, e il secondo per la Casa di Maranello nella graduatoria costruttori.

Festeggiano il primo titolo nella 12 Ore del Golfo Fuoco e Calado, mentre per Pier Guidi si tratta del secondo successo dopo quello messo in bacheca nel 2018. Per la 488 GT3, nella configurazione standard ed Evo, arriva il quarto successo che si somma a quelli del 2018, 2017 e 2016. I 25 punti messi in palio a Yas Marina permettono a Fuoco di concludere con il terzo posto nella graduatoria piloti, a 10 lunghezze da Daniel Juncadella. Nella top-10 Rigon, sesto, Daniel Serra e Calado, ottavi, Nielsen, decimo. Ferrari è seconda tra i costruttori dietro a Mercedes-AMG.