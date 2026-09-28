Ferrari e Kimi, Domenicali: «Nella tempesta barra dritta. Antonelli é talento, anche nel gestire la pressione»

«È un momento in cui i risultati non sono quelli che ci si aspetta, la mia esperienza (team principal della Rossa dal 2008 al 2014, ndr) mi dice che proprio in un momento di tante voci, anche di autocandidature di persone importanti, bisogna rimanere forti, uniti ed evitare soluzioni fantasiose che rischiano di portare fuori strada e far accumulare ulteriore ritardo». Ospite di 'Radio anch'io sport' (Rai Radio1) il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, ha espresso la sua opinione sull'ennesima difficile stagione che si sta vivendo a Maranello.

«Chi ha la responsabilità di una squadra come la Ferrari, Fred Vasseur, deve sentire la voglia di mantenere la barra dritta e avere chiaro cosa si deve fare per un percorso di vittorie. Più c'è tempesta e più bisogna che il comandante mantenga la barra dritta». Domenicali ha parlato anche dell'attuale leader del Mondiale di F1, Kimi Antonelli: «Sta facendo una stagione straordinaria. La sua forza e la sua freschezza stanno portando una attenzione nuova al nostro campionato. Kimi ha dimostrato cosa vuol dire avere talento, ma soprattutto di saper gestire una pressione che é normale ci sia nel momento in cui sei in testa al campionato. Quello che sta facendo ci ha portato dei tifosi nuovi, giovani interessati non solo alle sue qualità in pista, ma anche di ragazzo dinamico e fresco».