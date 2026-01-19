MOTORSPORT
PER MARCA
Ferrari, ecco le nuove tute di Hamilton e Leclerc per il Mondiale 2026. Venerdì tolti i veli dalla nuova monoposto
Ferrari, ancora un'asta record: pagati 38,5 milioni di dollari per una 250 GTO bianca originale
Sull’asse Maranello-Seoul una Ferrari 12Cilindri Tailor Made: Stile e meccanica intatti, “prove d’artista” per vernici e arredi
A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova stagione e soprattutto della nuova monoposto Ferrari SF-26, la scuderia di Maranello ha svelato sui social la tuta che Lewis Hamilton e Charles Leclerc indosseranno nel Mondiale 2026. Il colore rosso ovviamente resta l'assoluto protagonista. Ma cresce il bianco che è presente nella parte superiore, all'altezza delle spalle, e avvolge tutto il collo oltre che lateralmente. Venerdì prossimo la Rossa toglierà i veli a Maranello alla monoposto che parteciperà al Mondiale di F1 2026.
lunedì 19 gennaio 2026 - Ultimo aggiornamento: 19:31 | © RIPRODUZIONE RISERVATA