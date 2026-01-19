Ferrari, ecco le nuove tute di Hamilton e Leclerc per il Mondiale 2026. Venerdì tolti i veli dalla nuova monoposto

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova stagione e soprattutto della nuova monoposto Ferrari SF-26, la scuderia di Maranello ha svelato sui social la tuta che Lewis Hamilton e Charles Leclerc indosseranno nel Mondiale 2026. Il colore rosso ovviamente resta l'assoluto protagonista. Ma cresce il bianco che è presente nella parte superiore, all'altezza delle spalle, e avvolge tutto il collo oltre che lateralmente. Venerdì prossimo la Rossa toglierà i veli a Maranello alla monoposto che parteciperà al Mondiale di F1 2026.