Ferrari, Elkann: «È storico vincere tre volte di seguito Le Mans, ciò che è stato fatto ha dell'eroico»

PER MARCA

«Le Mans è un momento speciale per chi ama l'automobilismo, e ciò che è stato fatto ha dell'eroico». Il presidente della Ferrari, John Elkann, commenta così la vittoria del Cavallino alla 93esima edizione della corsa endurance francese con la 499P numero 83. «Oggi è una grande vittoria della Ferrari, di tutti quelli che vi lavorano, di tutte le sue anime - afferma Elkann -. La Ferrari ha vinto lavorando insieme, dimostrando come l'unione porti a risultati straordinari. Negli ultimi tre anni, tre auto diverse e nove piloti hanno dimostrato cosa significhi il gioco di squadra. Ringrazio tutti in Ferrari: vincere tre volte di seguito Le Mans è un traguardo storico che ci rende orgogliosi e onora il nostro fondatore Enzo Ferrari».