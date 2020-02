Ferrari F1 2020, Vettel e Leclerc in piazza a Reggio Emilia. Piloti Rossa incontreranno i tifosi prima della presentazione

MARANELLO - «Tifosi, quale modo migliore per rendere magica una giornata importante? Seb e Charles vi aspettano in Piazza Martiri del 7 Luglio per salutarvi e firmare autografi». In vista dell'attesa presentazione nella inedita location del Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia della nuova Ferrari per il Mondiale 2020 di Formula 1, la scuderia di Maranello dà appuntamento ai suoi tifosi per una sessione autografi speciale con Sebastian Vettel e Charles Leclerc poco prima dell'inizio dell'evento. Dalle 17:15 alle 17:45, Vettel e Leclerc saranno infatti in Piazza Martiri del 7 luglio, come annunciato direttamente dalla Ferrari su tutti i suoi canali social.