Test Bahrain, Leclerc: «Sensazioni buone. Presto per sapere dove siamo rispetto agli altri» Sainz soddisfatto: «Esordio ok, bene affidabilità»

Sono «buone sensazioni» le prime che la SF-23 ha trasmesso a Charles Leclerc, ieri pomeriggio al volante della Ferrari nei test che la F1 sta svolgendo in Bahrain. Questa mattina tocca di nuovo a Carlos Sainz, che al momento ha il miglior tempo. «La macchina sembra migliore rispetto allo scorso anno - ha spiegato ancora Leclerc a SkySport - però è presto per sapere dove siamo rispetto agli altri», un quesito che verrà sciolto solo al termine della prima gara della stagione, domenica prossima.

Leclerc si è detto soddisfatto del lavoro svolto nella prima giornata, nonostante le prime otto ore e mezza di test abbiano mostrato un rendimento ancora lontano da quello delle Red Bull. «Alla fine sono dei test, c’è sempre un compromesso. Sapevo del programma. Non ci sono problemi», ha rassicurato il ferrarista. «Abbiamo fatto la correlazione con i dati emersi a Maranello in fase di sviluppo e quello che avviene in pista e tutti i dati di ieri sono in linea con quanto ci aspettavamo. Era la parte più importante, che si fa prima di tutto. È stata una giornata positiva» ha concluso. «Nel complesso direi che si è trattato di una positiva giornata inaugurale».

Carlos Sainz appare soddisfatto dopo la prima tornata di test in Barhein a una settimana dal via del mondiale di formula 1: il pilota della Ferari, ha chiuso la sessione con il terzo tempo alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e della Aston Martin di Fernando Alonso. «L’affidabilità è stata buona e abbiamo potuto girare senza problemi, completando il programma di lavoro e raccogliendo molti dati preziosi. Abbiamo fatto dei progressi con il set-up nel corso della mattinata e siamo anche riusciti a condurre dei buoni test con le gomme che avevamo già provato ad Abu Dhabi. L’obiettivo è continuare così anche domani». «Ci siamo messi alle spalle la prima intensa sessione di test - il commento di Charles Leclerc, che ha chiuso subito alle spalle del compagno di squadra -. Abbiamo completato 64 giri provando un pò di tutto. Abbiamo lavorato sul set-up, cui abbiamo associato alcune prove di valutazione gomme e dei test aerodinamici con differenti livelli di carburante. Analizzeremo tutti i dati raccolti per essere pronti per domani».