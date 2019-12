Ferrari, Serra e Nielsen nel team AF Corse per la prossima stagione delle competizioni GT

SAKIR - Sabato scorso, in occasione della gara WEC di Sakhir in Bahrain, la Ferrari ha comunicato i nomi di altri due piloti che in forma ufficiale faranno parte del team AF Corse, il braccio “armato” di Maranello nelle competizioni del Mondiale Endurance. Ai già confermati James Calado, Miguel Molina, Alessandro Pier Guidi e David Rigon, si affiancheranno Daniel Serra e Nicklas Nielsen. Il brasiliano Serra, classe 1984, figlio dell’ex pilota di F1 Chico, ha già disputato diverse gare per il team Ferrari vincendo anche una 24 Ore di Le Mans e una Petit Le Mans sul circuito Road America.

Ora Serra ha ricevuto l’investitura ufficiale e come prima tappa sarà al via della 24 Ore di Daytona del prossimo gennaio. Nielsen invece, danese classe 1997, si è fatto le ossa nel Ferrari Challenge dopo una breve carriera con le monoposto nella F4 tedesca. E proprio nel monomarca di Maranello, Nielsen nel 2018 ha vinto sia la serie europea sia quella mondiale, successi che gli hanno permesso di debuttare nel 2019 nella European Le Mans Series con una Ferrari del team Luzich. Nielsen, per non farsi mancare nulla, si è imposto anche in questa categoria dove ha avuto come compagni Pier Guidi e Lavergne. Logico quindi il passaggio nel WEC e nel team ufficiale AF Corse.