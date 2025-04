Ferrari guarda al Bahrein con fiducia, Vasseur: «Capiremo i nostri progressi». Beganovic al posto di Leclerc nelle prime libere

In Bahrein, dove si sono svolti i test invernali della Formula 1, la Ferrari potrà capire quali sono i progressi della SF-25. Ne è convinto il team principal della scuderia di Maranello Frederick Vasseur mentre per quanto riguarda il gap con le rivali «sappiamo che ci manca ancora della prestazione per essere in grado di lottare con McLaren e crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilancio vettura». In vista del prossimo Gp di domenica, il team principal della Ferrari fa il punto sullo stato di salute della monoposto Rossa. "È su questo aspetto che ci concentreremo a Sakhir, anche con il supporto di chi opera in fabbrica a Maranello». La prima tripletta di questo 2025 dopo il GP del Giappone procede con il weekend in programma in Bahrein sul circuito di Sakhir. A fine febbraio questo tracciato aveva ospitato come consuetudine i test invernali e per tutti i team sarà importante trovare conferme e risposte in questo fine settimana rispetto a quanto già emerso prima dell'inizio della stagione.

«Il fatto che la quarta gara della stagione si disputi in Bahrein - spiega Vasseur - ci offre la possibilità di misurare i progressi che abbiamo fatto nella gestione della SF-25 rispetto ai test di un mese e mezzo fa. Dobbiamo curare nei minimi particolari tutte le fasi del weekend, consapevoli che anche solo un decimo di guadagno può significare stare davanti ad alcuni dei nostri rivali tanto al sabato in qualifica che la domenica in gara». Il numero uno del muretto Ferrari non ha parlato di aggiornamenti, ma - in base ai rumors di 'radio paddock' - sulle SF-25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sarebbe atteso un pacchetto di novità importante sul quale confiderebbero i piloti per ridurre il gap prestazionale con i principali rivali, in primis le McLaren.

Di sicuro, invece, il debutto di Dino Beganovic sulla Ferrari SF-25 nelle prime prove libere in programma venerdì prossimo. Il pilota svedese della Ferrari Driver Academy farà il proprio esordio in una sessione ufficiale di Formula 1, prendendo il posto di Charles Leclerc nelle FP1. Il regolamento Fia prevede, infatti, che ciascun titolare - a partire da quest'anno per due volte nel corso della stagione - ceda il proprio sedile a un giovane pilota con meno di due gare all'attivo nella massima categoria. L'azione in pista in Bahrein inizierà venerdì con la prima ora di prove libere alle 14.30 locali (13.30 italiane), seguita dalla seconda alle 18 (17 italiane).