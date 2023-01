Ferrari sceglie i piloti per il WEC e Le Mans. Fuoco, Giovinazzi e Pierguidi gli italiani al volante della Hypercar 499P

La Ferrari ha scelto i sei piloti che guideranno le due splendide Hypercar 499P nel campionato Endurance, denominato WEC, e nella 24 Ore di Le Mans. Una sfida inedita ed esaltante quella che il costruttore di Maranello si appresta ad intraprendere. Tre i piloti italiani selezionati dalla Ferrari: sono Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi. Poi, lo spagnolo Miguel Molina, l'inglese James Calado e il danese Nicklas Nielsen. Gli equipaggi saranno così composti: sulla numero 50 ci saranno Fuoco-Molina-Nielsen, sulla 51 Giovinazzi-Pierguidi-Calado.

Tutti i sei piloti sono da tempo legati al Cavallino. Giovinazzi, 29 anni, è l'unico che ha corso in F1, tre stagioni complete con la Sauber Alfa Romeo, ed è anche il tester della Ferrari. Fuoco, 26 anni, è stato parte della Ferrari Driver Academy arrivando a disputare il campionato di Formula 2 nel 2017 e 2018 oltre che svolgere test con la Ferrar F1. Dopo di che è ha iniziato il percorso nel mondo GT con la Ferrari 488 vincendo il titolo italiano nel 2019 e mettendosi in luce nel 2020 e 2021 nel campionato WEC sempre con la 488. Pierguidi è il veterano con i suoi 39 anni, ma il suo piede destro è sempre pesantissimo tanto che lo scorso anno ha vinto il campionato WEC con Calado e nel 2021 ha conquistato la serie GT World come già nel 2020. Un vero vincitore seriale e la Ferrari fa bene a tenerselo ben stretto.

Calado, 33 anni, è pilota Ferrari nel GT dal 2014 dopo aver accarezzato il sogno F1 con la Force India svolgendo qualche test. Calado ha ottenuto diversi successi con la 488 tra cui l'iride del 2022. Molina, 33 anni, dal 2010 al 2016 è stato pilota ufficiale Audi nel DTM, poi è entrato in Ferrari per correre nel GT dove è subito stato grande protagonista. Infiine, Nielsen, 25 anni, si è messo in luce nel Challenge Ferrari Europe vincendolo nel 2018. Promosso a pilota ufficiale è stato subito al livello degli esperti della categoria WEC vincendo con la 488 il mondiale 2019 e 2021 classe AM e il GT World del 2021.