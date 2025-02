Ferrari, Hamilton: «La SF-25 va bene ma è ancora presto. Mi piace tantissimo lavorare con Charles»

PER MARCA

«La macchina va bene. E' ancora presto e non posso dire troppo ma oggi non abbiamo avuto problemi. E' la mia prima Ferrari ed è difficile crederlo. Sto vivendo intensamente ogni attimo». Lewis Hamilton ai microfoni di SkySport non nasconde la soddisfazione al termine del primo giorno di prove con la Ferrari sulla pista di Fiorano. «La differenza con la Mercedes? E' molto diversa da quando indossi la tuta e metti il casco», spiega il britannico. Il pluricampione del mondo sta lavorando al fianco di Charles Leclerc: «Mi piace tantissimo lavorare con Charles. Anche prima parlavamo tantissimo dentro e fuori la pista: musica, moda. Ma qui l'ambiente lavorativo è fantastico», conclude.